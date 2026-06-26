Калининградцу разбил окно в машине камень, вылетевший из-под косилки на въезде в Зеленоградск

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В Зеленоградске камень, вылетевший из-под газонокосилки, разбил стекло в машине калининградца. Об этом «Клопс» рассказал сам водитель.

В четверг, 25 июня, Константин въезжал в курортный город. Как он уверяет, рабочие косили траву по обе стороны дороги без защитных экранов.

Мужчина остановился и сделал замечание. Косильщики ответили, что они всегда так работают. Как отмечает Константин, на вопрос о возможном урегулировании инцидента, он «был послан на хер».

Судебная практика по подобным делам в России уже есть, и автовладельцы часто выигрывают такие споры, рассказал «Клопс» юрист Алексей Нестеров. По Гражданскому кодексу вред, причинённый имуществу, должен быть возмещён в полном объёме. Если косарь выполнял работу официально, то отвечать за ущерб должен его работодатель.

«Я бы порекомендовал вызывать ГАИ и настаивал на оформлении происшествия как ДТП. На практике инспекторы иногда отказываются, ссылаясь на отсутствие второго автомобиля, но ущерб был причинён во время движения транспортного средства. При отказе можно жаловаться в прокуратуру уже на сотрудников полиции», — говорит юрист.

Для успешного взыскания ущерба лучше сразу собрать доказательства: фото и видео с места, запись видеорегистратора, контакты свидетелей, данные об организации, которая проводила покос. После этого стоит заказать независимую экспертизу ремонта.

Затем автовладелец может направить досудебную претензию работодателю косаря — в данном случае дорожной службе или подрядчику. В документах нужно потребовать возместить стоимость ремонта и приложить документы: материалы полиции, фотографии, экспертизу и чеки.

Если организация откажется платить или проигнорирует обращение, можно идти в суд. Помимо стоимости стекла и ремонта, в иск обычно включают расходы на экспертизу, юриста, госпошлину и другие подтверждённые траты.