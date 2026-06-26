От сбора мёда до продажи кукурузы: эксперты назвали самые необычные летние подработки в России

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Лето традиционно становится сезоном временной занятости: растёт спрос на сезонный персонал, а вместе с ним появляются и нестандартные варианты подработок. «Авито Подработки» представил подборку необычных летних предложений — от работы на пасеке до продажи кукурузы на Балтике.

По данным сервиса, с января по июнь продолжается рост интереса к временной занятости. Особенно активно подработка востребована в сферах общепита (+34%), складов и хранилищ (+29%), розничной и оптовой торговли (+23%), а также гостиничного бизнеса и туризма (+14%). Наряду с привычными сезонными вакансиями появляются и предложения, характерные только для тёплого времени года.

Так, в Тюменской области ищут аниматора в ростовой кукле — подработка для тех, кто любит живое общение и умеет дарить эмоции. В Татарстане открыта вакансия спортивного скаута и талант‑менеджера для детей — для тех, кто разбирается в спорте и видит перспективы в юных спортсменах.

Любителям спокойного ритма и свежего воздуха могут подойти вакансии на сбор клубники в Липецкой области. В Калининградской области на побережье Балтийского моря ищут продавца кукурузы: специальных навыков не требуется, а заработок зависит от результата — по 50 рублей за каждый проданный початок.

В Алтайском крае предлагают сезонную работу на пасеке — набор разнорабочих для откачки мёда. Природа, гибкий график и деревенский быт — баня прилагается. За смену обещают от 3000 до 5000 рублей.