Калининградскую область накрыла волна белых грибов (фото)

В лесах Калининградской области грибники начали массово собирать белые. Впечатлениями многие делятся в соцсетях, а калининградка Елена Устинова поделилась с «Клопс» фотографиями своей добычи.
Елена провела в лесу в Гвардейском районе всю среду, 24 июня, в поисках грибных полян.
«Поляны есть, по пять, шесть штук, — рассказала она. — Но 70 процентов грибов — червивые. Конечно, всё немного не так, как хотелось бы, но как же здорово белые выискивать, обнаруживать и одолевать! Ведь настолько они непредсказуемые».
Неудачи грибников не расстраивают: по опыту знатоки леса понимают, основной урожай ещё впереди. Главное, искать внимательно и не торопиться, потому что семейки белых прячутся иногда прямо под самым носом.
Но стоит и сохранять осторожность: лес живёт по своим законам. В этот раз Елена невольно стала участницей схватки жабы и гадюки.
«Пробираясь по лесу с густой растительностью, вижу жабу, — вспоминает она. — Бедная трепыхается, запуталась в веточках. Снимаю с неё плети ветвей, поднимаю, чтоб отпустить в более для неё подходящем месте, и тут понимаю, на ней висит змея! Гадюка.
Змеюка обалдела от происходящего, с испугу бросает свою добычу, убегает стремительно…»
Жабу Елена всё-таки отнесла в безопасное место, хотя теперь не уверена, что та выживет. Она уверена, что даже змеи и жабы достойны бережного отношения и любви, ведь в мире ничего не создано зря.
Калининградцы также уже начали собирать грибы с тонким ароматом аниса — это один из видов вешенок.