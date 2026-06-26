Калининградскую область накрыла волна белых грибов (фото)

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В лесах Калининградской области грибники начали массово собирать белые. Впечатлениями многие делятся в соцсетях, а калининградка Елена Устинова поделилась с «Клопс» фотографиями своей добычи.

Елена провела в лесу в Гвардейском районе всю среду, 24 июня, в поисках грибных полян.

«Поляны есть, по пять, шесть штук, — рассказала она. — Но 70 процентов грибов — червивые. Конечно, всё немного не так, как хотелось бы, но как же здорово белые выискивать, обнаруживать и одолевать! Ведь настолько они непредсказуемые».

Неудачи грибников не расстраивают: по опыту знатоки леса понимают, основной урожай ещё впереди. Главное, искать внимательно и не торопиться, потому что семейки белых прячутся иногда прямо под самым носом.