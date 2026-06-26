Иностранцам здесь не место: кандидатов в депутаты будут проверять на второе гражданство или вид на жительство — облизбирком

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Избирательная комиссия Калининградской области проверяет всех кандидатов в депутаты на наличие иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом, а также на наличие неснятой или непогашенной судимости. Именно эти обстоятельства являются одними из основных условий для регистрации кандидатов.

Об этом сообщила председатель областного избиркома Инесса Винярская на пресс-конференции 25 июня. По ее словам, сведения проверяются через управление по вопросам миграции (УВМ) Калининградской области и информационный центр регионального УМВД.

Особое внимание уделяется наличию иностранного гражданства или документа, дающего право на постоянное проживание в другой стране. По закону граждане России обязаны в течение 10 дней уведомить органы миграционного учета о получении такого статуса. Избирательная комиссия направляет запросы в УВМ и получает официальный ответ о том, подавалось ли соответствующее уведомление.

Если гражданин не исполнил эту обязанность, для него предусмотрена ответственность — от штрафов до обязательных работ. Однако для избиркома принципиальное значение имеет сам факт наличия либо отсутствия сведений, подтверждённых государственными органами.

Винярская отметила, что именно по такой схеме действовала территориальная избирательная комиссия в ходе выборов в Зеленоградске в 2025 году. Тогда сведения через УВМ запрашивались дважды, и оба раза комиссия получила ответ, что кандидат не уведомлял органы миграционного учета о наличии иностранного гражданства или права на постоянное проживание за границей. Тем не менее уже после выборов суд именно по этой причине лишил мандата депутата окружного совета.

Глава облизбиркова подчеркнула, что во время избирательной кампании любой кандидат может оспорить регистрацию своего соперника, если считает, что тот нарушает требования закона. В таком случае вопрос рассматривает суд, который вправе самостоятельно запросить необходимые сведения.