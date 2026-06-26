В Пионерском показали эскиз памятника участникам СВО (фото)

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В Пионерском определились с эскизом памятника участникам специальной военной операции. Об этом глава администрации Леонид Шибаев рассказал во время эфира ЦУР во «ВКонтакте» в пятницу, 26 июня.

Работу над памятником начали ещё в прошлом году. По словам главы округа, был заключён контракт со скульпторами, а к обсуждению привлекли участников СВО и их семьи.

«Кроме того, провели ряд консультаций с действующими командирами структурных подразделений наших ребят, которые находятся на СВО», — рассказал глава администрации.

Место для установки памятника ранее выбрали жители и семьи участников СВО. Монумент планируют установить у мемориала воинам Великой Отечественной войны — с левой стороны, где сейчас находятся флаги и газонная конструкция. Эту часть территории предстоит реконструировать.

Изначально предполагалось установить фигуру одного бойца, но затем концепцию изменили. Через памятник хотят показать связь поколений.

«Представим вниманию древнерусского воина — витязя, воина времён Великой Отечественной войны и современного воина», — сказал глава округа.

По словам Шибаева, сейчас скульптор оформляет авторские права на композицию. После завершения юридической процедуры начнётся изготовление памятника. На это, по предварительной оценке, потребуется около четырёх месяцев.

В администрации рассчитывают установить объект до конца года.