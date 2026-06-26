Новый стадион в Пионерском открыли для всех желающих, но попасть туда можно только по абонементам

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В Пионерском все желающие могут посещать новый стадион по бесплатным абонементам. Об этом глава администрации городского округа Леонид Шибаев рассказал во время эфира ЦУР во «ВКонтакте» в пятницу, 26 июня.

По словам чиновника, стадион открыт для свободного посещения, но попасть можно в определённые часы. Это связано с занятиями спортивной школы и матчами местной футбольной команды «Чайка».

Посещать стадион можно с понедельника по воскресенье с 6:00 до 10:00. В будние дни он также будет открыт с 16:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье — с 19:00 до 21:00.

Чтобы оформить посещение, нужно обратиться в администрацию спортивной школы Пионерского с паспортом и получить бесплатный абонемент.

Глава округа попросил жителей отнестись с пониманием к тому, что стадион не может быть открыт круглосуточно: в остальное время там проходят занятия спортшколы олимпийского резерва или домашние матчи местной футбольной команды «Чайка».