Мэр Пионерского рассказал, когда начнут строить променад до Светлогорска

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Строительство променада от Пионерского до Светлогорска должно начаться во второй половине 2026 года. Об этом глава администрации Пионерского городского округа Леонид Шибаев рассказал во время эфира ЦУР во «ВКонтакте» в пятницу, 26 июня.

Заказчиком и администратором работ выступает «Балтберегозащита» — областное предприятие, подведомственное региональным властям.

«В настоящий момент проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков по строительству променада», — сообщил глава администрации.

В 2026-м компания займётся подготовительными работами: расчистит площадки, разобьёт стройгородок и организует подъездные пути.

«Думаю, что во второй половине этого года уже приступят к содержательной части данных работ физических — это установка шпунта», — сказал Шибаев.

Променад начнётся от основания Северного мола Пионерского и пойдёт в сторону Светлогорска до соединения с уже действующим. Жители и туристы смогут гулять вдоль моря от порта Пионерского до соседнего курорта.