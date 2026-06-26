Мэр Пионерского рассказал, когда начнут строить променад до Светлогорска

Строительство променада от Пионерского до Светлогорска должно начаться во второй половине 2026 года. Об этом глава администрации Пионерского городского округа Леонид Шибаев рассказал во время эфира ЦУР во «ВКонтакте» в пятницу, 26 июня.
Заказчиком и администратором работ выступает «Балтберегозащита» — областное предприятие, подведомственное региональным властям.
«В настоящий момент проведены конкурсные процедуры по определению подрядчиков по строительству променада», — сообщил глава администрации.
В 2026-м компания займётся подготовительными работами: расчистит площадки, разобьёт стройгородок и организует подъездные пути.
«Думаю, что во второй половине этого года уже приступят к содержательной части данных работ физических — это установка шпунта», — сказал Шибаев.
Променад начнётся от основания Северного мола Пионерского и пойдёт в сторону Светлогорска до соединения с уже действующим. Жители и туристы смогут гулять вдоль моря от порта Пионерского до соседнего курорта.
Строительство набережной от Светлогорска до Пионерского оценили более чем в 12 млрд рублей.