В Пионерском День города впервые начнут отмечать у Камня лжи и откроют необычный маршрут к морю

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В Пионерском завершают обустройство прогулочного маршрута от моря до Камня лжи. Об этом глава администрации Пионерского городского округа Леонид Шибаев рассказал во время эфира ЦУР во «ВКонтакте» в пятницу, 26 июня.

Дорожка длиной около двух километров начинается у моря, проходит под автомобильным мостом, мимо скейт-площадки и ведёт к Камню лжи. Часть пути нужно преодолеть по понтонной переправе, которая проходит под железнодорожной аркой. В новой локации проведут первое мероприятие накануне Дня города.

«В настоящее время у нас ведётся финализация нашей тропы. В этом году мы стараемся успеть до Дня города», — рассказал чиновник.

По его словам, вокруг самого Камня лжи формируют новое общественное пространство. Во время эфира Леонида Шибаева спросили, безопасно ли ходить к Камню лжи. Глава администрации ответил, что на маршруте уже сделали освещение, а сейчас устанавливают камеры.