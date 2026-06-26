«Мы встретились глазами, а через минуту его сбило»: очевидцы ДТП на Киевской рассказали подробности случившегося

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Мужчина, которого сбил внедорожник на пешеходном переходе на Киевской, оказался под автомобилем, и его проволокло по асфальту несколько метров. Об этом рассказала «Клопс» калининградка Золина, ставшая одной из очевидиц аварии.

По словам Золины, вечером в четверг, 25 июня, они с матерью собрались на местный рынок. На пешеходном переходе через Киевскую девушка случайно встретилась глазами с незнакомым мужчиной средних лет, который шагнул на зебру им навстречу.

«Как-то вот так взглядом мы пересеклись, получается, — вспоминает Золина, — я на него, он на меня посмотрел, и мы пошли по своим делам.

Только проходим аллеечку — слышим сзади какой-то шум, удар, грохот!»

Обернувшись, женщины увидели, как того самого прохожего затягивает под колёса чёрного внедорожника.

«Его протаскивает, — с дрожью в голосе говорит Золина, — и он вот так шевелится под машиной... Мне показалось, она остановилась, потом ещё немного проехала».

Очевидицы кинулись на помощь. Позже мама рассказала Золине, что та страшно кричала, но сама она помнит только, как перелезала через забор и бежала обратно к дороге. К тому времени автомобиль уже стоял, и пострадавший пытался из-под него выбраться.

Вокруг стали собираться прохожие. Золина и её мама помогли сбитому мужчине отойти к тротуару, кто-то уже звонил в скорую и полицию.

«Он был в сознании, — вспоминает девушка. — Но у него, знаете, как шок был. Мы спрашиваем: как вы, как вы? Он говорит, я сяду. Мы взяли его рюкзак, отошли вместе в стороночку. Сидели с ним, пока врачи не приехали, спрашивали, что болит.

Он говорит, руки вроде ничего, ноги вроде ничего».

Золина обратила внмание, что пострадавший сильно поранился об асфальт, у него на теле были заметные ссадины и кровоподтёки, дышал затруднённо и хрипло. Но когда подъехала скорая, он смог подойти к автомобилю без посторонней помощи. К этому моменту на место уже подошли и родственники мужчины.

Девушке удалось переговорить и с водителем внедорожника — тот, по её словам, объяснил, что не заметил пешехода, потому что в глаза било солнце.