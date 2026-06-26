Нашли в капусте: в Калининградскую область из Сербии прибыл новый паразит

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

На таможенном складе временного хранения в Багратионовске в партии сербской капусты обнаружили вредных насекомых. Об этом сообщили в региональном Россельхознадзоре.

В партии овощей при проверке выявили западный цветочный трипс.

«Мелкое насекомое, является опасным вредителем для овощной и цветочной продукции. Способен переносить вирусы растений (например, вирус томатов). Для людей он безопасен, но может уничтожить до 80 % урожая сельскохозяйственных культур», — описали опасного пассажира в ведомстве.

Получатель груза принял решение отправить капусту на обеззараживание.