«Действовали без промедления»: участники СВО спасли от пожара женщину-инвалида в Калининграде

На балконе загорелась коляска с батарейками. Трое калининградцев предотвратили распространение пожара, пока ждали пожарных.
Настоящий героизм проявили на Великолукской улице трое представителей регионального отделения ЛДПР. Павел Кобозев, Дмитрий Калякин и Семён Курбатов возвращались домой после встречи с жителями и заметили дым из окна четвёртого этажа. Мужчины бегом добрались до квартиры, где, предположительно, был пожар.
Внутри на полу лежала женщина-инвалид. На балконе горела инвалидная коляска, огонь уже перекинулся на пластиковую обшивку. Спасатели схватили ведро с водой, но быстро поняли, что причина возгорания — батарейки, которые воспламенились на солнце. Водой их не потушить.
Опыт участников специальной военной операции сыграл ключевую роль. Павел и Дмитрий, оба прошедшие через зону СВО, мгновенно оценили ситуацию. Семён остался внизу, чтобы обезопасить прохожих от падающих предметов. Горящую коляску спустили вниз, а затем вернулись и продолжили тушить тлеющий линолеум.
Когда прибыли пожарные, основное возгорание уже было ликвидировано. Хозяйка квартиры не пострадала.
«Ребята — участники СВО — действовали без промедления, не побоялись взять на себя ответственность. Это дорогого стоит. Это надёжные товарищи, на которых можно положиться в самую трудную минуту», — подчёркивает ещё один партиец, активист ЛДПР Ольга Чебрякова, ставшая свидетелем происшествия.