«Действовали без промедления»: участники СВО спасли от пожара женщину-инвалида в Калининграде

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На балконе загорелась коляска с батарейками. Трое калининградцев предотвратили распространение пожара, пока ждали пожарных.

Настоящий героизм проявили на Великолукской улице трое представителей регионального отделения ЛДПР. Павел Кобозев, Дмитрий Калякин и Семён Курбатов возвращались домой после встречи с жителями и заметили дым из окна четвёртого этажа. Мужчины бегом добрались до квартиры, где, предположительно, был пожар.

Внутри на полу лежала женщина-инвалид. На балконе горела инвалидная коляска, огонь уже перекинулся на пластиковую обшивку. Спасатели схватили ведро с водой, но быстро поняли, что причина возгорания — батарейки, которые воспламенились на солнце. Водой их не потушить.