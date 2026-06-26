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Высокие технологии, медицина, биоинженерия и архитектура — что предлагает БФУ им. И. Канта абитуриентам в 2026 году

  1. Калининград
Кампус «Кантиана», Высшая школа философии, истории и социальных наук
Кампус «Кантиана», Высшая школа философии, истории и социальных наук.

20 июня в БФУ им. И. Канта стартовала приёмная кампания. В этом году университет предлагает абитуриентам на выбор 158 образовательных программ в области медицины, педагогики, ИТ, инженерии, лингвистики, химии, биоинженерии и др. Для абитуриентов программ всех уровней образования выделено 2652 бюджетных места.

В университете отмечают, что абитуриенты-2026 — особенные, ведь их ожидает новое интеллектуальное пространство — кампус «Кантиана» — и обновлённые программы в рамках пилота по совершенствованию высшего образования. Кроме того, вуз стремится привлечь на обучение самых мотивированных и талантливых студентов. Для первокурсников, показавших особые отличия в сдаче ЕГЭ или участии в школьных олимпиадах, предусмотрены стипендии до 150 000 рублей в семестр.

БФУ им. И. Канта предлагает познакомиться с 10 флагманскими программами базового высшего образования. Со всеми образовательными программами университета, условиями поступления и зачисления можно ознакомиться здесь: kantiana.ru/enrollee/.

«Биоинженерия и биоинформатика»

ЕГЭ для поступления: биология/информатика, математика профильного уровня, русский язык

Это одно из самых перспективных направлений на стыке биологии, медицины и ИТ. Именно здесь ведётся подготовка специалистов для создания лекарств будущего, искусственных тканей и новых методов персонализированной медицины. Программа предлагает три трека на выбор: биоинженерный (создание генетических конструкций, трансгенных организмов и искусственных тканей), биомедицинский (разработка медицинских устройств, онкогенетика, регенеративная медицина) и биоинформатический (анализ геномных данных, ИИ в биологии, мозг-машинные интерфейсы). Студенты получают редкое сочетание компетенций «биолог + программист». Студенты проектируют реальные биосистемы, запускают собственные биотех-стартапы. Продолжительность обучения — 5 или 6 лет, студент выбирает срок сам в процессе учёбы, в зависимости от того, хочет ли он быстрее выйти на работу или стать исследователем. Выпускников ждут в ведущих биотехнологических и фармацевтических компаниях, научных НИИ, медицинских центрах и ИТ-корпорациях, развивающих направление Life Sciences. Это профессия, которая позволяет буквально менять живую природу и будет оставаться востребованной десятилетиями.

Междисциплинарный инжиниринговый центр «Биофарма»
Междисциплинарный инжиниринговый центр «Биофарма».

«Искусственный интеллект и анализ данных»

ЕГЭ для поступления: математика профильного уровня, информатика, русский язык

Программа в области ИИ была разработана совместно с коллегами из МГУ им. Ломоносова. Направление сочетает в себе фундаментальную математическую подготовку с изучением современных языков программирования и принципов разработки программного обеспечения с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Студентов обучают навыкам работы с различными моделями искусственного интеллекта и интеграции их в прикладные решения. Выпускники программы успешно строят карьеру в качестве ML‑инженеров в ведущих ИТ‑корпорациях; финансовых организациях (анализ рисков, прогнозирование); медицинских центрах (диагностика на основе ИИ); логистических и производственных компаниях (оптимизация процессов); исследовательских лабораториях и стартапах.

Высокие технологии, медицина, биоинженерия и архитектура — что предлагает БФУ им. И. Канта абитуриентам в 2026 году - Новости Калининграда

«Лечебное дело»

ЕГЭ для поступления: химия, биология, русский язык

Высшая школа медицины БФУ гарантирует, что выпускники станут отличными врачами. Ведь ключевые принципы для обучения здесь — высокое качество медицинского образования, практикоориентированность, вовлечение студентов в медицинскую науку и индивидуальный подход к каждому студенту. Партнёрами являются все ведущие медицинские учреждения области: Областная больница, БСМП, Перинатальный центр, ЦГКБ и другие. Студенты будут обучаться на современных роботах и симуляторах, а в дальнейшем во всех стационарах области у постели больного.

Обучаться будущие медики будут в новом кампусе «Кантиана» — в корпусе «Биомед», где расположится один из лучших в стране симуляционный центр. Здесь появятся кабинеты анестезиологии и реанимации с аппаратами ИВЛ и инфузоматами, родильный зал с роботами-симуляторами, педиатрический и хирургический кабинеты, класс детской реанимации, палаты интенсивной терапии, два кабинета реанимации с прозрачными стенами для наблюдения. Для симулятора УЗИ приобретут модули по акушерско-гинекологическому и абдоминальному разделам.

Корпус Биомед в кампусе «Кантиана»
Корпус Биомед в кампусе «Кантиана».

Техническая физика — профиль «Прикладная физика наукоемких производств», Физика —  профиль «Физика высоких технологий»

ЕГЭ для поступления: физика, русский язык, математика профильного уровня / информатика

Студентов технической физики ожидает большой блок инженерных наук — конструирование, проектирование, сопротивление материалов, у студентов-физиков — в большем объёме материаловедение и теоретическая физика. Программы реализуются в соавторстве с индустриальными партнёрами — АО ОКБ «Факел», ООО «ЭнКОР Групп», АО НПО ЦТС и крупных научно-образовательных центров БФУ. Один из треков программ направлен на подготовку инженеров-конструкторов и технологов, которые займутся разработкой конструкторской и технологической документации для двигателей космических аппаратов, а также 3D-моделей двигателей и их составных частей. Яркой особенностью обучения является, во-первых, возможность совместного вовлечения в реализацию проектов студентов двух программ, что позволяет получить навыки коммуникации и отработать взаимодействие с представителями смежных областей деятельности, во-вторых — возможность комплиментарно дополнить друг друга: одни разрабатывают физические принципы работы приборов, устройств, свойства материалов, другие — технологически реализуют проект.

Новое общежитие в кампусе
Новое общежитие в кампусе.

«Архитектура»

ЕГЭ для поступления: русский язык, математика профильного уровня, творческие испытания (архитектурный рисунок и архитектурная композиция)

Выбор программы «Архитектура» — это первый шаг к созданию облика городов будущего и получению профессии, которая гармонично сочетает в себе высокое искусство и передовые инженерные технологии. Программа реализуется в БФУ в рамках сетевого взаимодействия с Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом — одним из ведущих профильных вузов страны. Программа по архитектуре совмещает в учебном процессе теоретические и практические аспекты архитектурного образования, включает в себя художественное, гуманитарное, инженерное и научно-инновационное содержание, необходимое для образования в сфере архитектуры.

Традиционно вступительные испытания делятся на две части: общеобразовательные предметы (русский язык, математика профильного уровня) и творческий экзамен. Творческий этап включает в себя архитектурный рисунок и архитектурную композицию. Здесь важно продемонстрировать не только твёрдость руки, но и умение чувствовать пропорции, ритм и баланс в пространстве.

Выпускники БФУ им. И. Канта
Выпускники БФУ им. И. Канта.

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Иностранный язык (английский). Иностранный язык по выбору (китайский, корейский, французский, немецкий, испанский)»

ЕГЭ для поступления: иностранный язык, русский язык, обществознание

Программа обеспечивает комплексное владение английским языком как основным средством международной коммуникации, а также позволяет выбрать дополнительный иностранный язык — китайский, корейский, французский, немецкий или испанский. Программа ориентирована на подготовку современного педагога, владеющего широким общенаучным кругозором, глубокими лингвистическими знаниями и основами межкультурной коммуникации. Обучающиеся узнают, как грамотно организовывать процесс освоения иностранного языка, и научатся решать задачи развития обучающихся с учётом возрастных особенностей и индивидуальных потребностей. Преподаватели программы — высокопрофессиональные специалисты в области иностранного языка, имеющие сертификаты международного образца, а также преподаватели — носители языков, что гарантирует аутентичное погружение в языковую среду и совершенствование навыков произношения, грамматики и культурных особенностей иностранных языков. Студенты получают возможность прохождения стажировок в престижных зарубежных вузах Китая, Индии и Беларуси.

Высокие технологии, медицина, биоинженерия и архитектура — что предлагает БФУ им. И. Канта абитуриентам в 2026 году - Новости Калининграда

«Международные отношения»

ЕГЭ для поступления: история, обществознание, русский язык

Программа готовит специалистов, способных работать на стыке политики, экономики, права и культуры. Обучение включает широкую языковую подготовку с изучением второго иностранного языка и регионоведческую специализацию: на старших курсах студенты углублённо изучают международные отношения в Балтийском регионе (шведский или польский язык) и в Африке (французский язык). Планируется развитие азиатского направления с китайским языком. Студенты выбирают прикладную специализацию: организационно‑управленческую (практики в госорганах) или аналитико‑исследовательскую (работа в БФУ им. И. Канта).

Партнёры программы — Законодательное Собрание Калининградской области, Агентство по международным и межрегиональным связям, Калининградская торгово‑промышленная палата, Министерство культуры и туризма. Выпускников ждут в госорганах, международных организациях и компаниях с внешнеэкономической деятельностью.

Коммерческая улица в кампусе «Кантиана»
Коммерческая улица в кампусе «Кантиана».

«Организация деятельности и управление предприятием сервиса»

ЕГЭ для поступления: обществознание, русский язык, математика профильного уровня / иностранный язык

Программа находится на стыке инженерных знаний и современного менеджмента. Уже с первого курса студентов ждёт тесное взаимодействие с ведущими компаниями автобизнеса, проекты и стажировки на действующих предприятиях. Благодаря доступу к новейшему диагностическому оборудованию обучающиеся имеют возможность изучать не только традиционные автомобили, но и гибридные модели, а также электромобили. Университет готовит не просто менеджера, а управленца сервиса — специалиста, который умеет выстраивать клиентский опыт, оптимизировать процессы и вести прибыльный бизнес в сфере услуг. Программа тесно связана с индустриальными партнёрами, поэтому стажировки и трудоустройство происходят напрямую через практику. Большой акцент делается на гибкие навыки: коммуникацию с клиентом, конфликтологию, лидерство и мотивацию команды — качества, которые востребованы везде и высоко ценятся. У выпускников широкая карьерная лестница: от сервиса‑консультанта и руководителя участка до директора сервисного центра или менеджера по развитию сети. Обучение проходит на базе современных лабораторий и симуляторов (приёмка, диспетчеризация, управление запасами). Программа даёт знания для будущего предпринимательства — выпускники открывают собственные сервисы и бизнес-проекты.

Высокие технологии, медицина, биоинженерия и архитектура — что предлагает БФУ им. И. Канта абитуриентам в 2026 году - Новости Калининграда

Филология «Русский язык и литература»

ЕГЭ для поступления: русский язык, литература, иностранный язык / обществознание

Филолог сегодня — это специалист, располагающий широким спектром профессиональных настроек и инструментов. Главная задача современного филолога — обеспечивать успешную коммуникацию в самых разных сферах и отраслях. В мире активно развивающихся технологий искусственного интеллекта именно филолог помогает налаживать взаимодействие между человеком и «цифрой» — отбирает тексты, на которых она обучается, прогнозирует и анализирует контент, который она может порождать, регламентирует «зоны ответственности» между цифровым и антропным автором, разрабатывает и внедряет языковые модели. И всё же, сколь бы эффективным ни было обучение систем ИИ, филолог всё равно сильнее и интеллектуальнее: обладая одновременно и системным, и критическим, и креативным мышлением, только он способен выступать в роли лингвиста-эксперта — отделять квазифакты от подлинных смыслов, создавать новые идеи и оригинальные тексты, гармонизировать коммуникативные процессы и разрешать лингвистические конфликты. Ещё одна важнейшая задача филолога — в построении отношений между человеком и знанием: он может быть генератором знаний, выбирая путь исследователя, может транслировать знания, принимая на себя роль преподавателя, может адаптировать знание — делать его доступным для восприятия в роли редактора. Более того, пространство филологических задач вовсе не ограничивается пределами языка: современный филолог обеспечивает коммуникацию между различными институциями — работает над интерпретацией и трансляцией смыслов в области арт-менеджмента и креативных индустрий, занимается концептуализацией и символическим моделированием культурных объектов, определяет возможные пути взаимодействия в международных отношениях, когда русский язык становится языком дипломатии. Филологическое образование сегодня — универсальная платформа для профессионального роста, идеальная комбинация компетенций, позволяющих налаживать связи и расширять границы взаимодействия в самых разных областях.

Высокие технологии, медицина, биоинженерия и архитектура — что предлагает БФУ им. И. Канта абитуриентам в 2026 году - Новости Калининграда

«Судебная и прокурорская деятельность»

ЕГЭ для поступления: обществознание, история, русский язык

Образовательная программа «Судебная и прокурорская деятельность» разработана в тесном взаимодействии с Калининградским областным и Арбитражным судом Калининградской области. На программе готовят кадры для судебного корпуса и судебной системы региона и страны. Во время обучения у студентов есть возможность прохождения практики в судах всех уровней с перспективой будущего трудоустройства. Подготовку специалистов осуществляет преподавательский состав университета, имеющий опыт подготовки юристов на протяжении 59 лет. К реализации программы привлекаются высококвалифицированные преподаватели, имеющие учёные степени, и практикующие юристы — судьи Калининградского областного суда, Арбитражного суда Калининградской области.

Высокие технологии, медицина, биоинженерия и архитектура — что предлагает БФУ им. И. Канта абитуриентам в 2026 году - Новости Калининграда

Приёмная комиссия

Калининград, ул. Александра Невского, 14, корпус «БФУ-Экспо»
8 (800) 600-52-39 (звонок бесплатный)
+7 (4012) 59-55-96
abiturient@kantiana.ru (для российских абитуриентов)
ikbfu.interadmission@yandex.ru (для иностранных граждан)

Как подать заявление?

Дистанционно посредством портала «Госуслуги».
Очно на ул. Невского, 14 (предварительная запись обязательна).

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