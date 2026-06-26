Высокие технологии, медицина, биоинженерия и архитектура — что предлагает БФУ им. И. Канта абитуриентам в 2026 году

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Ссылка Кампус «Кантиана», Высшая школа философии, истории и социальных наук.

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Ссылка 20 июня в БФУ им. И. Канта стартовала приёмная кампания. В этом году университет предлагает абитуриентам на выбор 158 образовательных программ в области медицины, педагогики, ИТ, инженерии, лингвистики, химии, биоинженерии и др. Для абитуриентов программ всех уровней образования выделено 2652 бюджетных места. В университете отмечают, что абитуриенты-2026 — особенные, ведь их ожидает новое интеллектуальное пространство — кампус «Кантиана» — и обновлённые программы в рамках пилота по совершенствованию высшего образования. Кроме того, вуз стремится привлечь на обучение самых мотивированных и талантливых студентов. Для первокурсников, показавших особые отличия в сдаче ЕГЭ или участии в школьных олимпиадах, предусмотрены стипендии до 150 000 рублей в семестр. БФУ им. И. Канта предлагает познакомиться с 10 флагманскими программами базового высшего образования. Со всеми образовательными программами университета, условиями поступления и зачисления можно ознакомиться здесь: kantiana.ru/enrollee/. «Биоинженерия и биоинформатика» ЕГЭ для поступления: биология/информатика, математика профильного уровня, русский язык Это одно из самых перспективных направлений на стыке биологии, медицины и ИТ. Именно здесь ведётся подготовка специалистов для создания лекарств будущего, искусственных тканей и новых методов персонализированной медицины. Программа предлагает три трека на выбор: биоинженерный (создание генетических конструкций, трансгенных организмов и искусственных тканей), биомедицинский (разработка медицинских устройств, онкогенетика, регенеративная медицина) и биоинформатический (анализ геномных данных, ИИ в биологии, мозг-машинные интерфейсы). Студенты получают редкое сочетание компетенций «биолог + программист». Студенты проектируют реальные биосистемы, запускают собственные биотех-стартапы. Продолжительность обучения — 5 или 6 лет, студент выбирает срок сам в процессе учёбы, в зависимости от того, хочет ли он быстрее выйти на работу или стать исследователем. Выпускников ждут в ведущих биотехнологических и фармацевтических компаниях, научных НИИ, медицинских центрах и ИТ-корпорациях, развивающих направление Life Sciences. Это профессия, которая позволяет буквально менять живую природу и будет оставаться востребованной десятилетиями.

Междисциплинарный инжиниринговый центр «Биофарма».

«Искусственный интеллект и анализ данных» ЕГЭ для поступления: математика профильного уровня, информатика, русский язык Программа в области ИИ была разработана совместно с коллегами из МГУ им. Ломоносова. Направление сочетает в себе фундаментальную математическую подготовку с изучением современных языков программирования и принципов разработки программного обеспечения с использованием технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. Студентов обучают навыкам работы с различными моделями искусственного интеллекта и интеграции их в прикладные решения. Выпускники программы успешно строят карьеру в качестве ML‑инженеров в ведущих ИТ‑корпорациях; финансовых организациях (анализ рисков, прогнозирование); медицинских центрах (диагностика на основе ИИ); логистических и производственных компаниях (оптимизация процессов); исследовательских лабораториях и стартапах.

«Лечебное дело» ЕГЭ для поступления: химия, биология, русский язык Высшая школа медицины БФУ гарантирует, что выпускники станут отличными врачами. Ведь ключевые принципы для обучения здесь — высокое качество медицинского образования, практикоориентированность, вовлечение студентов в медицинскую науку и индивидуальный подход к каждому студенту. Партнёрами являются все ведущие медицинские учреждения области: Областная больница, БСМП, Перинатальный центр, ЦГКБ и другие. Студенты будут обучаться на современных роботах и симуляторах, а в дальнейшем во всех стационарах области у постели больного. Обучаться будущие медики будут в новом кампусе «Кантиана» — в корпусе «Биомед», где расположится один из лучших в стране симуляционный центр. Здесь появятся кабинеты анестезиологии и реанимации с аппаратами ИВЛ и инфузоматами, родильный зал с роботами-симуляторами, педиатрический и хирургический кабинеты, класс детской реанимации, палаты интенсивной терапии, два кабинета реанимации с прозрачными стенами для наблюдения. Для симулятора УЗИ приобретут модули по акушерско-гинекологическому и абдоминальному разделам.

Корпус Биомед в кампусе «Кантиана».

Техническая физика — профиль «Прикладная физика наукоемких производств», Физика — профиль «Физика высоких технологий» ЕГЭ для поступления: физика, русский язык, математика профильного уровня / информатика Студентов технической физики ожидает большой блок инженерных наук — конструирование, проектирование, сопротивление материалов, у студентов-физиков — в большем объёме материаловедение и теоретическая физика. Программы реализуются в соавторстве с индустриальными партнёрами — АО ОКБ «Факел», ООО «ЭнКОР Групп», АО НПО ЦТС и крупных научно-образовательных центров БФУ. Один из треков программ направлен на подготовку инженеров-конструкторов и технологов, которые займутся разработкой конструкторской и технологической документации для двигателей космических аппаратов, а также 3D-моделей двигателей и их составных частей. Яркой особенностью обучения является, во-первых, возможность совместного вовлечения в реализацию проектов студентов двух программ, что позволяет получить навыки коммуникации и отработать взаимодействие с представителями смежных областей деятельности, во-вторых — возможность комплиментарно дополнить друг друга: одни разрабатывают физические принципы работы приборов, устройств, свойства материалов, другие — технологически реализуют проект.

Новое общежитие в кампусе.

«Архитектура» ЕГЭ для поступления: русский язык, математика профильного уровня, творческие испытания (архитектурный рисунок и архитектурная композиция) Выбор программы «Архитектура» — это первый шаг к созданию облика городов будущего и получению профессии, которая гармонично сочетает в себе высокое искусство и передовые инженерные технологии. Программа реализуется в БФУ в рамках сетевого взаимодействия с Санкт-Петербургским государственным архитектурно-строительным университетом — одним из ведущих профильных вузов страны. Программа по архитектуре совмещает в учебном процессе теоретические и практические аспекты архитектурного образования, включает в себя художественное, гуманитарное, инженерное и научно-инновационное содержание, необходимое для образования в сфере архитектуры. Традиционно вступительные испытания делятся на две части: общеобразовательные предметы (русский язык, математика профильного уровня) и творческий экзамен. Творческий этап включает в себя архитектурный рисунок и архитектурную композицию. Здесь важно продемонстрировать не только твёрдость руки, но и умение чувствовать пропорции, ритм и баланс в пространстве.

Выпускники БФУ им. И. Канта.

«Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки). Иностранный язык (английский). Иностранный язык по выбору (китайский, корейский, французский, немецкий, испанский)» ЕГЭ для поступления: иностранный язык, русский язык, обществознание Программа обеспечивает комплексное владение английским языком как основным средством международной коммуникации, а также позволяет выбрать дополнительный иностранный язык — китайский, корейский, французский, немецкий или испанский. Программа ориентирована на подготовку современного педагога, владеющего широким общенаучным кругозором, глубокими лингвистическими знаниями и основами межкультурной коммуникации. Обучающиеся узнают, как грамотно организовывать процесс освоения иностранного языка, и научатся решать задачи развития обучающихся с учётом возрастных особенностей и индивидуальных потребностей. Преподаватели программы — высокопрофессиональные специалисты в области иностранного языка, имеющие сертификаты международного образца, а также преподаватели — носители языков, что гарантирует аутентичное погружение в языковую среду и совершенствование навыков произношения, грамматики и культурных особенностей иностранных языков. Студенты получают возможность прохождения стажировок в престижных зарубежных вузах Китая, Индии и Беларуси.

«Международные отношения» ЕГЭ для поступления: история, обществознание, русский язык Программа готовит специалистов, способных работать на стыке политики, экономики, права и культуры. Обучение включает широкую языковую подготовку с изучением второго иностранного языка и регионоведческую специализацию: на старших курсах студенты углублённо изучают международные отношения в Балтийском регионе (шведский или польский язык) и в Африке (французский язык). Планируется развитие азиатского направления с китайским языком. Студенты выбирают прикладную специализацию: организационно‑управленческую (практики в госорганах) или аналитико‑исследовательскую (работа в БФУ им. И. Канта). Партнёры программы — Законодательное Собрание Калининградской области, Агентство по международным и межрегиональным связям, Калининградская торгово‑промышленная палата, Министерство культуры и туризма. Выпускников ждут в госорганах, международных организациях и компаниях с внешнеэкономической деятельностью.

Коммерческая улица в кампусе «Кантиана».

«Организация деятельности и управление предприятием сервиса» ЕГЭ для поступления: обществознание, русский язык, математика профильного уровня / иностранный язык Программа находится на стыке инженерных знаний и современного менеджмента. Уже с первого курса студентов ждёт тесное взаимодействие с ведущими компаниями автобизнеса, проекты и стажировки на действующих предприятиях. Благодаря доступу к новейшему диагностическому оборудованию обучающиеся имеют возможность изучать не только традиционные автомобили, но и гибридные модели, а также электромобили. Университет готовит не просто менеджера, а управленца сервиса — специалиста, который умеет выстраивать клиентский опыт, оптимизировать процессы и вести прибыльный бизнес в сфере услуг. Программа тесно связана с индустриальными партнёрами, поэтому стажировки и трудоустройство происходят напрямую через практику. Большой акцент делается на гибкие навыки: коммуникацию с клиентом, конфликтологию, лидерство и мотивацию команды — качества, которые востребованы везде и высоко ценятся. У выпускников широкая карьерная лестница: от сервиса‑консультанта и руководителя участка до директора сервисного центра или менеджера по развитию сети. Обучение проходит на базе современных лабораторий и симуляторов (приёмка, диспетчеризация, управление запасами). Программа даёт знания для будущего предпринимательства — выпускники открывают собственные сервисы и бизнес-проекты.

Филология «Русский язык и литература» ЕГЭ для поступления: русский язык, литература, иностранный язык / обществознание Филолог сегодня — это специалист, располагающий широким спектром профессиональных настроек и инструментов. Главная задача современного филолога — обеспечивать успешную коммуникацию в самых разных сферах и отраслях. В мире активно развивающихся технологий искусственного интеллекта именно филолог помогает налаживать взаимодействие между человеком и «цифрой» — отбирает тексты, на которых она обучается, прогнозирует и анализирует контент, который она может порождать, регламентирует «зоны ответственности» между цифровым и антропным автором, разрабатывает и внедряет языковые модели. И всё же, сколь бы эффективным ни было обучение систем ИИ, филолог всё равно сильнее и интеллектуальнее: обладая одновременно и системным, и критическим, и креативным мышлением, только он способен выступать в роли лингвиста-эксперта — отделять квазифакты от подлинных смыслов, создавать новые идеи и оригинальные тексты, гармонизировать коммуникативные процессы и разрешать лингвистические конфликты. Ещё одна важнейшая задача филолога — в построении отношений между человеком и знанием: он может быть генератором знаний, выбирая путь исследователя, может транслировать знания, принимая на себя роль преподавателя, может адаптировать знание — делать его доступным для восприятия в роли редактора. Более того, пространство филологических задач вовсе не ограничивается пределами языка: современный филолог обеспечивает коммуникацию между различными институциями — работает над интерпретацией и трансляцией смыслов в области арт-менеджмента и креативных индустрий, занимается концептуализацией и символическим моделированием культурных объектов, определяет возможные пути взаимодействия в международных отношениях, когда русский язык становится языком дипломатии. Филологическое образование сегодня — универсальная платформа для профессионального роста, идеальная комбинация компетенций, позволяющих налаживать связи и расширять границы взаимодействия в самых разных областях.