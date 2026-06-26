«Зачем вы это делаете? Он что, собака?»: в Калининграде воспитательница привязала ребёнка-инвалида на веранде

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Ссылка Тросик, которым ребёнка зафиксировала воспитательница. Фото предоставила Марина

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Ссылка Калининградка столкнулась с проблемами после перевода 5-летнего сына в другой детсад. Кристина уверяет, что мальчик приходил домой с синяками, а однажды воспитательница привязала его во время прогулки. «Клопс» пообщался с мамой Дениса (имя изменено). У малыша инвалидность в связи с аутизмом лёгкой степени — он не говорит и ходит в компенсирующую группу. На летнее время ребёнка перевели в такую же в другом садике. В ней всего 12 детей, все с особенностями развития.

«Он что, собака?» Случай, произошедший 22 июня, шокировал маму мальчика. Вечером Кристина пришла забирать сына и заметила на веранде детский силуэт. «Там стенки затемнённые полупрозрачные. Я не поняла, Денис ли это, но засомневалась: мой очень шустрый и не смог бы неподвижно, смирно сидеть на одном месте. На веранде тишина. И тут воспитатель, заметив меня, бежит к ребёнку. Я подхожу и вижу, как она разматывает эту верёвку и отстёгивает его. Как я поняла, она обмотала его за торс — хорошо что не за шею! У меня глаза округлились: «Вы что делаете?» Та оправдывалась: мол, он тут сидел. Я говорю: «Я же вижу, что вы его пристегнули! Зачем вы это делаете? Он что, собака?» Она что-то говорила, что это временно, потому что он убегает с территории прогулочной зоны на другие площадки», — вспоминает диалог с воспитательницей Кристина. Мама пыталась объяснить, что ребёнка можно было чем-то занять, но педагог парировала: «В группе 12 детей», хотя на тот момент их было шесть и воспитательница не занималась ни одним из малышей. Кристина пригрозила жалобой и услышала в ответ: «Жалуйтесь».

Возвращался с синяками Мама рассказывает, что когда они перешли в эту группу, в первые дни было всё нормально, а потом ребёнок стал регулярно возвращаться домой с синяками. Каждое утро у Дениса случалась настоящая истерика, чего раньше не было. Мама вспоминает: Кровоподтёки стали появляться каждый день в районе спины и поясницы. Я спросила воспитателя: «Откуда синяки?» Она ответила: «Честно — даже не знаю, я тоже заметила». После моего вопроса новых синяков я не замечала», — рассказывает Кристина.



А через 3-4 дня воспитательница предложила маме уйти в отпуск или предложить бабушке приглядеть за внуком. «Мы выслушали буквально наезд: она настаивала, подпирала меня. Я работаю, с мужем мы разводимся. У мамы нет возможности сидеть с малышом», — мама Дениса добавляет, что второй её ребёнок ходит в тот же садик, но в обычную группу. После этого разговора Кристина приходила за сыном и несколько раз не видела Дениса на площадке. На её вопрос, где сын, воспитательница ответила: «Не знаю, где он, ищите в кустах». При этом она сама, по словам мамы, сидела на скамейке и болтала с коллегой. У ребёнка нет речи, и он случайно может выйти с территории за любым взрослым! Спрашиваю: «Как вы можете не следить и спокойно отпускать сына?» Последовал ответ: приходите и сами гуляйте», — возмущается собеседница «Клопс».

Синяки и ссадины начали появляться у сына с переходом в новую группу. Фото предоставила Марина

Не могла понять, что за стресс у сына Мать возмущена и считает, что подобные методы недопустимы: «А я не понимала, что происходит: проезжаем мимо садика — у ребёнка истерика. Он стал раздражительный, плаксивый, нервный, а сказать же не может. До этого никаких подобных проблем не было: воспитатели играют с ними, занимаются, за ручку ходят. Ведь за работу в коррекционных группах получают приличную доплату и знают, куда идут». Мама обратилась только к заведующей учреждением. Говорит, что с особенным ребёнком, который не может ничего сказать, тяжело добиться правды. «Год назад сын крутился на стуле, упал на спину и ударился головой. Узнали мы об этом после того, как ночью его стало рвать и он попал в больницу с сотрясением мозга. Тогда мы написали в комитет образования — нам предложили другое учреждение, где условия ещё хуже. Ну и сейчас — что нам предложат, если мы пожалуемся? Пусть хотя бы проведут внутреннюю проверку. Ведь с сыном и так много проблем — мы только избавляемся от каких-то страхов, а они тут же появляются из-за таких "специалистов"», — говорит калининградка.