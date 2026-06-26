«Лосиная долина, Паит» — место, где семьи становятся счастливее, а команды — сплочённее

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Ссылка Каждый день наполнен приключениями и счастьем быть на природе с близкими и друзьями. После работы совместный отдых Забудьте про офисные стены, скучные тимбилдинги в конференц-залах и корпоративы в пафосных ресторанах. «Лосиная долина, Паит» — это пространство, где коллеги по-настоящему узнают друг друга. Квадроциклы по лесным дорожкам, командный поход на каяках и сапах, рыбалка на рассвете, совместная уха у костра — всё это сближает куда лучше любых психологических игр и банкетов.

Номерной фонд каждый год увеличивается, но уже сегодня комплекс вмещает до 35 человек и располагает 11 номерами разного уровня — от стандартных до просторных апартаментов. В этом году будут установлены палатки для желающих почувствовать себя в настоящем походе, а это ещё плюс 20 мест. Трёхразовое питание включено в стоимость: блюда локальной кухни из продуктов с местных ферм. Повара не дадут никому уйти голодным.

Для дружных или пока ещё не дружных компаний организуются соревнования, участие в которых доставит массу эмоций всем, а победители получат ещё и приз. После активного дня — спа-зона с бассейном и шезлонгами, баня с купелью или чаны с тёплой водой, а вечером костровая зона, где жарятся шашлыки, звучит музыка, рассказываются истории и рождается то самое командное единство, ради которого всё и затевалось.

Семейный отдых: каникулы как в детстве, но не у бабушки, а в лесу с мамой и папой «Лосиная долина, Паит» — место, где дети не просят телефон, а взрослые вспоминают, каково это — жить в моменте. Велосипедная прогулка или выезд всей семьёй на квадроциклах по лесным тропам, рыбалка с папой на Промысловой реке (название реки говорит само за себя), батут, детская площадка, просторная беседка с настольными играми, детский и взрослый бассейны в спа-зоне — здесь каждый найдёт своё. Воздух на Паите особенный: настоянный на дубе, ольхе и высоких соснах. Под остроконечными крышами исторических краснокирпичных зданий мечутся ласточки и стрижи, в лесу поют зяблики и соловьи, кукует кукушка. Большая вероятность встретиться с лосем или увидеть краснокнижного орлана-белохвоста. Дети слушают — и удивляются. Взрослые слушают — и выдыхают. Вечером вся семья собирается у костра и ведёт беседы, запекая картошку на углях и пойманную рыбу в фольге. Ночью над лесом рассыпается Млечный Путь. Именно за такими моментами сюда и едут снова. Там, где охотился кайзер Комплекс расположился в реконструированном здании бывшего немецкого лесничества XIX века. В XX веке здесь охотился сам Вильгельм II. Колоритный сарай тех времён сохранили в первозданном виде: черепичная крыша, массивные двери, потемневшее дерево. История и современность здесь живут рядом — и это часть атмосферы.

Программа активностей рассчитана на любой темп и любой возраст: Рыбалка с лодки на Промысловой реке или с берега канала, уходящего в лес. Катание на каяках и сапах, водном велосипеде, весельной или моторной лодке, а также экстремальная поездка на лодке-болотоходе по узким каналам навстречу с бобрами. Велопрогулки. Квадроциклы — по лесным дорогам, через мостики над ручьями, вдоль каналов, с возможностью наблюдать за величественными лебедями. Спа-зона с большим и детским бассейнами, шезлонгами, душем и кабинкой для переодевания. Две бани вместимостью до 12 человек каждая, с купелью и сибирским чаном на дровах. Костровая зона — шашлыки, уха, живое общение. Волейбол, футбол, бадминтон, настольный теннис. Просторная беседка для групповых занятий йогой на свежем воздухе или проведения праздничного мероприятия. В период охоты — место ночлега для охотников. Предоставляем на период охоты в аренду микроавтобус для организованного выезда на охоту групп охотников.

Восток области — рядом «Лосиная долина, Паит» находится на востоке Калининградской области, в Славском районе, по дороге между посёлками Хрустальное и Причалы, на границе между заказником «Дюнный» и общедоступными охотугодьями Тавское. Можно добраться до экотуристического комплекса «Лосиная долина» на собственном автомобиле или воспользоваться трансфером, в том числе и на лодке через Куршской залив. Место находится в приграничной зоне, поэтому при поездке на автомобиле калининградцам нужен только паспорт с пропиской, а туристам с «большой земли» — пропуск. Процедура оформления пропуска проста и бесплатна, заявку можно подать на сайте «Госуслуг». Если возникнут сложности, менеджер комплекса подскажет, как действовать, или оформит пропуск за вас. Не только Паит, но и… За концепцией «Лосиной долины Паит» стоит человек с большим опытом в экстремальном туризме, который уже много лет развивает направление активного отдыха в Калининградской области и на Чукотке. Поэтому здесь хорошо понимают, каким должен быть отдых на природе: без лишней суеты, но с комфортом, если и экстремальный, то максимально безопасный, с возможностью выбора и вниманием к деталям.

Этот опыт воплощается и в других проектах. Так, в пос. Ушаково гостей принимает комплекс активного отдыха и рыбалки «Гидропарк Берег» — место для тех, кто любит рыбалку и насыщенный досуг, а после рыбалки, водных прогулок и приключений ценит спокойный отдых. На территории расположены восемь полностью оборудованных гостевых домов с собственными кухнями и две бани с чанами на дровах, летнее кафе и беседки на большие компании. Работает прокат: квадроциклов, моторных и вёсельных лодок, каяков и сапов. В этом году заработал комплекс «Дом у моря» на Куршской косе в пос. Лесное, где летом можно не только позагорать на море, но и заняться виндсёрфингом и кайтсёрфингом.