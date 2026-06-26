Уже завтра жители региона отпразднуют День молодёжи — 2026

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27 июня на площадке у стадиона «Ростех Арена» пройдёт праздник, который объединит молодое поколение, народы и семьи нашего региона.

Фестиваль, приуроченный к празднованию Дня молодёжи, будет посвящён 80-летию Калининградской области. Он соберёт вместе не только молодых людей, но и все поколения, станет по-настоящему семейным праздником.

В рамках Года единства народов России каждая зона фестивальной площадки будет отражать национальное и культурное единство страны через общие ценности, историю, успехи и достижения в разных сферах от науки до творчества.

Мероприятие пройдёт в единой концепции и совместит сразу три пространства: «Мечту России», «Единство России» и «Гордость России». Каждое пространство познакомит гостей праздника с уникальными достижениями молодёжи нашего края, многообразием возможностей и направлений для самореализации.

В тематических зонах фестиваля будут представлены активности сфер образования, науки, технологий, творчества, предпринимательства и других направлений. Они станут «пространствами действий», где каждый гость сможет проявить себя и сделать осознанный шаг к личному или командному развитию.

На главной сцене «Молодость России» пройдут кинопоказы российских фильмов, танцевальные и музыкальные выступления, торжественные церемонии.

В 18:30 все гости фестиваля смогут стать частью праздничного концерта известных российских исполнителей: Анны Романовской и Славы Марлоу.

Полная программа фестиваля доступна на сайте Министерства молодёжной политики Калининградской области.

Вход на мероприятие свободный, но на основное празднование рекомендуется зарегистрироваться по ссылке: molodez39.timepad.ru/event/4025108/.

Мероприятие реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».