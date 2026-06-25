Экскурсии без документов: в Зеленоградске задержали «серых» гидов

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В Зеленоградске задержали гидов, которые проводили экскурсии без документов. Об этом сообщила пресс‑служба регионального УМВД в четверг, 25 июня.

Рейд полиции прошёл на центральных улицах и на набережной города. Во время проверки особое внимание уделили документам, подтверждающим право экскурсоводов работать по профессии, а также соблюдению обязательных требований при оказании услуг.

Нарушения выявили на центральных улицах и набережной. Несколько человек проводили экскурсии без необходимой аттестации либо с нарушением установленных правил. На всех нарушителей составили административные протоколы.