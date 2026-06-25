Врачи и автомеханики: в Калининграде назвали самые высокооплачиваемые вакансии июня

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде больше всего в июне готовы платить врачу‑ортодонту. Об этом сообщили аналитики SuperJob.

Специалисты могут получать от 150 тысяч рублей. Работодатель также обещает бесплатное обучение.

Столько же — от 150 тысяч — может заработать врач‑стоматолог‑терапевт. Кандидату потребуется высшее медицинское образование, не менее трёх лет опыта и действующий сертификат специалиста.

В топ-5 самых денежных предложений июня попали: