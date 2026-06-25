«Верьте во всё современное»: в облизбиркоме рассказали о преимуществах дистанционного голосования

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Калининградская область оказалась в числе 33 регионов России, где на выборах 2026 года будет применяться дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Об особенностях этого процесса на пресс-конференции в четверг, 25 июня, рассказала председатель Избирательной комиссии региона Инесса Винярская.

По её словам, решение о подключении региона к ДЭГ связано с курсом на расширение выбора для граждан. Каждый формат голосования находит своего избирателя. Кому-то удобнее прийти на участок, кто-то выбирает голосование на дому, а часть людей предпочитает электронный формат — с телефона или компьютера.

Отдельный аргумент — мобильность избирателей. В поездке или в отпуске в другом регионе человек сможет в день выборов зайти в систему, получить свой бюллетень в электронном виде и проголосовать дистанционно.

ДЭГ в Калининградской области — уже не новшество. Его применяли на выборах 2022–2024 годов, включая президентскую и губернаторские кампании. Исключением стали муниципальные выборы 2025 года, когда систему временно не использовали из-за технической настройки.

Как защищены голоса в системе ДЭГ

Главный вопрос критиков — можно ли исказить электронное голосование. В избиркоме отвечают, что система устроена так, чтобы отделить личность избирателя от его голоса.

По словам Инессы Винярской, используется технология блокчейна: на этапе получения бюллетеня человек идентифицируется, но после отправки голос обезличивается и попадает в анонимную среду. В этой зоне невозможно установить, кто именно и как проголосовал.

Дополнительно применяются система разделённых ключей для подведения итогов, а также работают специальные комиссии и наблюдатели. У них есть доступ к данным о заявлениях на ДЭГ по всей стране, и они могут проверять, подавал ли человек заявку и участвовал ли в голосовании.

Отдельный уровень контроля — общественное наблюдение. Данные процесса голосования доступны для мониторинга, включая статистику по получению и отправке бюллетеней.

«У нас здесь будут выведены все статистические сведения по получению, по отправлению в электронную урну, — подчеркнула Инесса Винярская. — Пожалуйста, во все дни приходите в Общественную палату в Центр общественного наблюдения. Они тоже будут мониторить, у них будет вход на все порталы ДЭГ. Каждый бюллетень определённо сразу помечается. То есть когда идёт какое-то, знаете, организованное массовое [голосование], тогда это сразу привлекает внимание. Тогда уже там бьют тревогу все партии, которые сидят в Москве и за этим смотрят. Мы со своей стороны тут смотрим, поэтому, ну, я не знаю, насколько ещё прозрачно. Это просто тогда не верить во всё современное, как и в деньги в банкомате».

Если избиратель не смог проголосовать через ДЭГ, он может прийти на участок в пределах своего округа и проголосовать с помощью бумажного бюллетеня. Перед выдачей фамилию проверят по спискам, чтобы исключить двойное голосование.

Сколько людей выбирают ДЭГ

По данным избиркома региона, интерес к дистанционному голосованию растёт. В 2022 году заявления на участие подали около 19 тысяч человек, проголосовали примерно 16,8 тысячи. На президентских выборах 2024 года — уже около 69 тысяч заявлений, из них проголосовали порядка 67 тысяч избирателей.

Что важно учесть избирателям

В избиркоме напоминают: для участия в ДЭГ необходимо, чтобы данные на портале «Госуслуги» были актуальными. Любые расхождения — смена фамилии, паспорта или других данных без обновления профиля — могут привести к тому, что заявление на дистанционное голосование не примут.

Доступ к ДЭГ и другим цифровым формам голосования возможен только при заранее поданной заявке через портал или систему «Мобильный избиратель».