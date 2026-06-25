Глава калининградского облизбиркома рассказала о сентябрьских выборах и назвала их непростыми

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Калининградским избирателям на предстоящих выборах в сентябре будут доступны все формы и виды голосования. Об этом заявила председатель Избирательной комиссии Калининградской области Инесса Винярская на пресс-конференции в четверг, 25 июня.

Предваряя встречу с журналистами, глава облизбиркома охарактеризовала выборы как непростые.

«Потому что большой объём кандидатов разного уровня, большое количество задействованных комиссий, исключительно большой объём документов, — пояснила она. — Этот год — год совмещения федеральной, региональной и муниципальных избирательных кампаний. На территории Калининградской области у нас образовано два одномандатных округа. На выборах в Государственную думу Избирательная комиссия Калининградской области выступает организующе. То есть мы будем работать с кандидатами, которые будут выдвигаться по одномандатным округам. Это могут быть кандидаты от политических партий, это могут быть кандидаты, выдвинутые в порядке самовыдвижения».

Указ президента России о назначении выборов в Госдуму опубликован 16 июня. В калининградском избиркоме уже готовы к приему кандидатов.

«Политические партии сейчас проводят свои съезды по выдвижению федеральных партийных списков и, соответственно, списков по одномандатным округам, — сказала Инесса Винярская. — Согласно порядку проведения выборов, сначала это всё пройдёт, соответственно, регистрацию в Центральной избирательной комиссии. И после регистрации партийных списков по одномандатным округам кандидаты, выдвинутые партиями, уже прибудут в окружные избирательные комиссии, у нас №99 и 100, для подачи документов. Продлится приём документов до 5 августа, после мы приступим уже к регистрации».

Глава облизбиркома рассказала о выборах в Законодательное собрание: «40 депутатов в нашем парламенте, 20 из них выдвигаются по одномандатным округам и, соответственно, 20 будут избраны от политических партий. Поэтому сейчас партии на региональном уровне готовятся к проведению конференций по выдвижению партийных списков и кандидатов. Но также могут участвовать и кандидаты на выборах в Законодательное собрание, которые выдвигаются в порядке самвыдвижения со сбором подписей».

Говоря о выборах в муниципалитетах, Инесса Винярская подчеркнула, что в регионе в этом году 11 таких кампаний — основные и дополнительные. В Зеленоградском районе пройдут повторные выборы.

«Все выборы на сегодняшний день, за исключением города Калининграда, объявлены, — отметила глава облизбиркома. — Сейчас идёт опубликование решений — соответственно, официальный старт кампании. Выборы в горсовет Калининграда будут назначены 30 июня, опубликованы 2 июля. И, соответственно, кампания по выборам депутатов городского совета тоже официально обретёт старт. Приём документов на выдвижение, на регистрацию по всем выборам заканчивается 5 августа. То есть если кандидаты будут сдавать документы нам по крайним срокам. Условно говоря, 5 августа, у нас есть 10 дней на принятие решений регистрации либо отказа».

Голосование согласно постановлению Центральной избирательной комиссии будет проходить в течение трех дней: 18, 19 и 20 сентября.

«Буквально вчера на заседании Центральной избирательной комиссии принято решение о применении в 33 регионах Российской Федерации дистанционного и электронного голосования, в Калининградской области в том числе. Поэтому можно говорить, что избирателям нашего региона на выборах в сентябре будут доступны все формы и виды и возможности для голосования», — заключила Инесса Винярская.