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С 26.06.2026 Сбер снижает ставки по рыночной ипотеке на 0,3–0,5 процентных пункта (п. п.) в зависимости от размера первоначального взноса: на 0,5 п. п. при первоначальном взносе от 20,1 до 30,0% и на 0,3 п. п. при первоначальном взносе 50,1% и более.

Дополнительно Сбер снижает ставки на новостройки в МКД (многоквартирные дома) вне проектного финансирования Сбера на 0,5%.

Минимальные ставки на «Домклик» составят: от 15,2% на покупку первичного жилья, от 15,5% — на покупку вторичного и от 16,9% — по программе «Строительство жилого дома» (все программы без господдержки).

Также отметим, что Сбербанк удерживает максимальную ставку по вкладам. Для клиентов она останется на уровне 13,5% годовых на срок от 3 до 4 месяцев как на новые деньги, так и при выполнении условий по надбавкам.

Со всеми условиями ознакомьтесь по ссылке.