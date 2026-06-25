15:17

Виктория Исакова станет императрицей: читайте в журнале «Калининградская антенна»

  1. Калининград
Автор:

Журнал «Калининградская антенна» делится полезной информацией на тему здоровья, кухни, финансов, ухода за собой, своими близкими и домом, рассказывает о звёздах театра и кино.

В сериале «Капитанская дочка» для канала «Россия 1» Виктория Исакова воплотит образ Екатерины II. По решению отца 16-летний Пётр Гринев (Олег Савостюк) вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. Пётр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова). Тем временем восстание Емельяна Пугачёва набирает силу, бунтовщики уже на подходе к крепости.

Другие новости из мира звёзд читайте в журнале «Калининградская антенна»:

  •  Что заставило Екатерину Волкову уйти из Театра комедии?
  • Что связывает Марию Порошину и Ярослава Бойко?
  • История Майкла Джексона: новый поворот.
  • Почему Алексей Глызин годами скрывал внебрачную дочь?
  • Чем полезна чёрная смородина?
Виктория Исакова станет императрицей: читайте в журнале «Калининградская антенна» - Новости Калининграда
266
Анонсы обзор СМИ
12+