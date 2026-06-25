Виктория Исакова станет императрицей: читайте в журнале «Калининградская антенна»

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Журнал «Калининградская антенна» делится полезной информацией на тему здоровья, кухни, финансов, ухода за собой, своими близкими и домом, рассказывает о звёздах театра и кино.

В сериале «Капитанская дочка» для канала «Россия 1» Виктория Исакова воплотит образ Екатерины II. По решению отца 16-летний Пётр Гринев (Олег Савостюк) вместо столичной гвардии едет служить в Белогорскую крепость. Пётр влюбляется в дочь коменданта Машу (Евгения Леонова). Тем временем восстание Емельяна Пугачёва набирает силу, бунтовщики уже на подходе к крепости.

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