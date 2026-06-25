В Гвардейском районе массово пошли деликатесные грибы с ароматом аниса (фото)

Калининградцы начали собирать грибы с тонким ароматом аниса — это один из видов вешенок. О лесных новостях рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» в четверг, 25 июня.
В этот день «банда» ранним утром выехала на разведку боем в Гвардейский район. Главное открытие — после долгого затишья сезон наконец стартовал в полную силу!
Грибница проснулась! — поделился Николай. — Дожди сделали своё дело — лес промочен капитально, земля дышит».
Итоги быстрой вылазки подвели уже к полудню. Белый гриб начал попадаться в заметных количествах, но много экземпляров «с жителями». Появилась одна из разновидностей подберезовика, так называемый грабовик, но и он с соседями-червячками — к сожалению, с летними грибами это обычное дело. Лисичка уже есть даже крупная, толстоногая.
Но больше всего порадовала вешенка лёгочная, Pleurotus pulmonarius. «Пластинчатых море, — рассказывает Смирнов, — но вешенка лёгочная — главный сюрприз этого утра. Она везде».
В отличие от своей более известной «устричной» сестры, пояснил эксперт, эта вешенка растет не на пнях у земли, а высоко на стволах живых или ослабленных лиственных деревьев (особенно любит бук, тополь и иву). Шляпка у неё светлая, кремово-бежевая, а ножка часто смещена к краю. А главное — гриб деликатесный, имеет нежный анисовый запах. Эта разновидность быстро готовится и идеально подходит для жарки с луком.
Николай уверен, что это только начало: грунт хорошо увлажнён, температура комфортная, так что буквально через пару дней грибов в лесу, по его предположениям, должно стать в разы больше.
Первые лисички в лесах Калининградской области появились пару недель назад.