В Гвардейском районе массово пошли деликатесные грибы с ароматом аниса (фото)

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Калининградцы начали собирать грибы с тонким ароматом аниса — это один из видов вешенок. О лесных новостях рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда» в четверг, 25 июня.

В этот день «банда» ранним утром выехала на разведку боем в Гвардейский район. Главное открытие — после долгого затишья сезон наконец стартовал в полную силу!

Грибница проснулась! — поделился Николай. — Дожди сделали своё дело — лес промочен капитально, земля дышит».

Итоги быстрой вылазки подвели уже к полудню. Белый гриб начал попадаться в заметных количествах, но много экземпляров «с жителями». Появилась одна из разновидностей подберезовика, так называемый грабовик, но и он с соседями-червячками — к сожалению, с летними грибами это обычное дело. Лисичка уже есть даже крупная, толстоногая.