Рекорд на ЕГЭ: в Калининградской области выросло число стобалльников по математике и физике

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В регионе зафиксировали рекордные результаты ЕГЭ по профильной математике и физике. Об этом сообщил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных в четверг, 25 июня.

По его словам, в этом году эти предметы выбрали больше выпускников: профильную математику сдавали 2 520 человек, физику — 1 062. По математике 17 школьников получили 100 баллов, ещё 247 участников набрали от 90 и выше. Средний показатель вырос до 70 баллов. Столько же составил средний результат по физике, где 13 выпускников получили максимум, а 110 — от 90 баллов.

Губернатор отметил, что двое выпускников набрали 200 баллов по двум предметам. Это Александра Гапонова из «Классической школы» Гурьевска и Роберт Кережа из лицея № 23 Калининграда.