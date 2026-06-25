«Куда ни придём — отказывают»: житель Зеленоградского округа уже год не может восстановить потерянный паспорт

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Житель Зеленоградского округа уже год не может восстановить потерянный паспорт: его не принимают без записи через госуслуги, а доступа к сервису у молодого человека нет. Семья переживает, что вопросы к парню могут появиться и у военкомата, рассказала «Клопс» мать парня в четверг, 25 июня.

Сейчас Михаилу (имя изменено) 18 лет. Без документов он обходится уже около года. «Подростки, — вздыхает мама Алевтина (имя изменено). — Поехал погулять с друзьями в Калининграде и где-то потерял, а может, вытащили».

Казалось бы, рядовая ситуация с понятной процедурой решения. Но для семьи Миши она обернулась бесконечным кругом хождения по инстанциям.

«Сколько мы обили порогов! Мы ходили в паспортный стол и по прописке, в Зеленоградске, — говорит мама, — и по месту жительства, в Багратионовске. Нас нигде не принимают, говорят, что надо сначала записываться через госуслуги. Но у Миши нет к ним доступа, и никак не восстановить, уже нет того телефона!»

Помочь вызвалась подруга Алевтины, крёстная мальчика Инна. Она записалась в отдел управления по вопросам миграции через свой аккаунт, в надежде, что придёт на приём вместе с Мишей и их хотя бы проконсультируют. Но и это не помогло.

«Я предложила отменить свою запись и пустить его в это же время как по живой очереди — нам всё равно отказали, — недоумевает Инна.

Говорят: нет, только сам должен записаться. Или обращайтесь в другом городе».

Жить без документов — сомнительное удовольствие. Но семья опасается и по-настоящему серьёзных проблем: у Миши подошёл призывной возраст, он не собирается уклоняться от армии. Но повестка из военкомата ему не пришла.

«Я туда звонила, — рассказывает мама. — Как я поняла, ничем помочь не могут, сначала надо восстановить паспорт, потом уже всё остальное».

Что говорят в полиции

Принять заявление на восстановление документов у человека, потерявшего паспорт, обязаны вне зависимости от того, зарегистрирован ли он на «Госуслугах», пояснили «Клопс» в пресс-службе регионального УМВД.

В отделениях УВМ в Калининградской области установлены терминалы, с помощью которых можно записаться на приём и потом прийти в назначенное время. Обращаться лучше всего по месту регистрации. С собой нужно иметь документ, который может подтвердить личность: свидетельство о рождении, паспорт одного из родителей, куда подросток вписан.

Кроме того, в пресс-службе подчеркнули, что отсутствие паспорта является административным правонарушением по ст. 19.15 КоАП РФ («Проживание гражданина Российской Федерации без документа, удостоверяющего личность...»). За это предусмотрен штраф в размере от 2 000 до 3 000 рублей.

Поэтому в отношении жителя Зеленоградского района так или иначе будет составлен протокол, а кроме госпошлины придётся уплатить штраф. Но никаких других проблем при получении нового паспорта возникнуть не должно.