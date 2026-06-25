В Калининграде планируют снова пустить трамвай на Фрунзе

Место, где в будущем проложат пути на Фрунзе.

Место, где в будущем проложат пути на Фрунзе. Фото: «Клопс»

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Власти Калининграда подтвердили планы по развитию трамвайной линии в сторону границы с Гурьевском. Об этом глава администрации города Елена Дятлова рассказала во время выездного совещания в четверг, 25 июня.

По словам сити-менеджера, в генплане Калининграда предусмотрено восстановление трамвайных путей по Фрунзе. Дальше линия должна пройти по Гагарина до перекрёстка с будущей Благовещенской, затем — до пересечения с улицей Молодой Гвардии. Там планируется разворотное кольцо.

«Так нарисовано в генплане города Калининграда. Сначала восстановление существующих трамвайных путей — и это будущее развитие. Поэтому едим слона по частям», — сказала Дятлова.

Будущий сквер на Фрунзе не входит в коридор для будущей трамвайной линии. Деревья на месте путей там сажать не будут, чтобы потом не рубить. При запуске трамваев сложившиеся пешеходные связи в районе Фрунзе будут сохранены.