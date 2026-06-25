В Калининграде сделают красивый сквер у женской консультации на Фрунзе (фото)

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В Калининграде продолжается благоустройство сквера на улице Фрунзе. О ходе работ рассказали глава администрации города Елена Дятлова и руководитель Калининградской службы заказчика Александр Демешко во время выездного совещания в четверг, 25 июня.

По словам сити-менеджера, идея привести территорию в порядок появилась после обращений и наблюдений за тем, как люди пользуются этим местом. Рядом расположены женская консультация и другие учреждения, куда приезжает много горожан.

«Была инициатива личная господина Демешко, который говорил о том, что женщины очень много времени проводят на лавочках и, собственно, надо сделать здесь красоту», — сказала Дятлова.

Александр Демешко сообщил, что контракт на благоустройство заключили в мае. Строительно-монтажные работы должны завершить до 22 августа, а полностью закрыть контракт планируют до 1 ноября.

«Здесь у нас будут выполнены благоустроительные работы по мощению тротуаров, появятся тротуары там, где раньше были тропинки. У нас будет установлено освещение, новые скамейки и урны, качели, красивое мощение. Также будет произведено озеленение, высадка деревьев и кустарников», — рассказал Демешко.

Удалось снизить стоимость работ с 20 до 16 млн рублей. Подрядчик сообщил, что материалы для благоустройства уже есть. На территории уже проложили кабель к 22 фонарям.