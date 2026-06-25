Архитектура преемственности: компания «Калининградстройинвест» отметила 30-летие

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Ссылка Валерий и Павел Макаровы, отец и сын, руководят «Калининградстройинвестом». Известной калининградской компании исполнилось 30 лет в этом году. Мы планировали поговорить о красивой дате — 30-летии компании «Калининградстройинвест», но разговор вышел за рамки юбилея. Валерий и Павел Макаровы представляют два поколения строителей, два разных подхода к бизнесу и одну философию созидания на двоих. О том, как эволюционирует городская среда, зачем застройщику собственные заводы и отели на побережье, на что обращать внимание при выборе квартиры и почему преемственность невозможна без права на ошибку, — отец и сын в интервью «Королевским воротам». — Начнём всё-таки с истоков, а значит, по старшинству. Валерий Михайлович, «Королевские ворота» не первый раз берут у вас интервью, и мы уже как-то обсуждали, что круглые корпоративные даты удивительным образом перекликаются с вашими личными юбилеями. Валерий Макаров: Да, 2026 год — не только год 30-летия «Калининградстройинвеста». В августе будет 50 лет, как я приехал в Калининград и, в принципе, 50 лет проработал в системе «Калининградстроя» (СМУ-1, СМУ-4 и «Калининградстройинвест» как правопреемник), то есть я смело могу сказать, что полвека работаю в одной организации. Так, 50, 30... Ну и 20 лет у меня депутатской деятельности. И конечно, 80 лет Калининградской области. — Впечатляет. И каково это — полвека строить Калининград и Калининградскую область? Валерий Макаров: Все мои 50 лет в Калининградской области можно разложить на эпизоды. 15 лет — работа в Советском Союзе при социализме. 10 лет — это девяностые, просто шёл процесс разрушения во всей стране. А с 2000-х начался процесс развития, началось созидание. Так же и мы, наша компания, мы — частичка того, что происходит вокруг. Если вернуться на 50 лет назад, то Калининград за это время увеличился, наверное, в 3–4 раза. Если по жилью судить, в 1976 году ставили на очередь из расчёта 7 кв. м на человека, а сейчас — 35 кв. м на человека. Вспомните, Балтрайон — сплошной пустырь, там ничего не было. На Октябрьском острове стояла барахолка. Никакой Сельмы не было и в помине. Если визуально представить эти картинки, то можно увидеть масштаб роста Калининграда. А что с дорожным строительством произошло, не знаю, как словом назвать, — целая революция. — Павел, сколько человек трудится над созданием современного Калининграда сегодня? Павел Макаров: Очень сложно назвать точную цифру. У «Калининградстройинвеста» 120 человек только в офисе, и плюс производства и стройплощадки. — А если считать в домах? Валерий Макаров: В 2000 году мы построили первый дом в Калининграде. На Чайковского. Потом появилось два объекта, потом три. Сегодня мы строим одновременно 20 объектов, ещё на 20 объектов получили разрешение на строительство, ещё 20 объектов проектируем, ещё 20 земельных участков приводим в соответствие с градорегулированием, ещё на 20 участков нужно купить землю. В принципе, у нас сегодня общее планирование выходит за десятилетний срок, а иначе невозможно, потому что строительство — достаточно долгий процесс.

— Долгий и требующий больших капиталовложений. Валерий Макаров: Если вспомнить 2000 год, мы платили налогов примерно миллион рублей в год, на следующем этапе заплатили 10 миллионов, потом 100, потом перешагнули миллиард. А благодаря чему? Я тут посчитал, у меня получилось 4% от заработанной прибыли мы используем на премирование, так сказать, фонд потребления, а 96% опять отдаём, вкладываем в развитие. Чтобы делать шаг вперёд, нужны деньги. — Но вы, получается, шагаете не только вперёд, но и вширь. У вас не только строительные площадки. Валерий Макаров: Да, у нас два якоря: промышленность и стройка. Застройщик — это только один из видов деятельности. Вот вы спрашивали о том, сколько людей у нас работает, если сравнивать, то в промышленности у нас занято больше, чем на стройке. Мы производим не только для себя, мы работаем на рынок Калининграда. Нужно работать на рынок, тогда ты конкурентоспособный. Минимум 50% — рынку, иначе ты не умеешь работать, ты не востребован. Бетон, железобетон, асфальт, мы производим пластиковые окна, алюминиевые окна, двери, тротуарную плитку, у нас есть проектный институт. Можно сказать, замкнутый цикл производства. Начали заниматься отделкой квартир. В прошлом году купили силикатный завод, он практически банкротом был. Купили, потому что там очень хорошая промышленная площадка, очень хорошая инфраструктура, есть электроэнергия, железная дорога. Теперь там два инвестиционных проекта: один — силикатный кирпич и рядом построим ещё завод по газосиликатному. — Вы упомянули отделку квартир. Павел, это тоже про конкурентоспособность? Павел Макаров: Мы исходим из того, что отделка квартир — это будущее рынка. — Откуда такая уверенность? Разве ремонт «под себя» теряет популярность? Павел Макаров: На рынке Москвы уже сейчас 50% квартир продаются с отделкой, а московские тренды, пусть с задержкой, но приходят к нам. Вообще квартира без отделки — это дискомфорт для первых жильцов дома. Надеюсь, у нас в стране и законодатели придут к тому, чтобы, как в некоторых странах Европы, на федеральном уровне запретить продавать квартиры без отделки. Валерий Макаров: Мы в последнее время очень много внимания уделяем планировке квартиры. Если раньше не обращали внимания — что институт запроектировал, то и построили и продали, — то сегодня у нас работает группа архитекторов, которые занимаются исключительно планировками. Если раньше люди покупали квартиры, потом начинали двигать перегородки, то сегодня им ничего двигать не надо, настолько идеально продумываются планировки. Этим мы отличаемся от других застройщиков. Например, в 100-квартирном доме будет сумасшедшее меню по планировкам, можно выбрать на любой вкус. — Какой вкус у современных калининградцев? Какую квартиру они хотят? Павел Макаров: Мы изучаем ликвидность различных решений по планировкам, у нас есть статистика продаж квартир, поэтому в каждом новом проекте учитываем спрос по квартирографии. Ещё три года назад самыми популярными были двушки, сейчас покупатели вернулись к инвестиционным квартирам: однокомнатным и студиям. Стоимость ипотеки выросла, люди уже не могут позволить себе большие квартиры. Главное, выбирая жильё, не поддаваться агрессивному маркетингу. — Как не поддаться? Иногда картинки настолько красивые, а цена настолько заманчивая, что соблазн очень велик. Павел Макаров: Смотрите на локацию, инфраструктуру. Зачастую покупатели слушают единственного риелтора, который их сопровождает, а потом удивляются, почему нет дороги к дому и где обещанный детский сад. Не забывайте и о репутации застройщика. Обращайте внимание на разные источники информации. Современные технологии позволяют манипулировать мнением покупателей, учитывайте это при покупке. — Валерий Михайлович, как-то в интервью вы сказали, что никогда не будете заниматься тем, в чём не разбираетесь. И тут у вас появляются гостиницы, которые вы раньше не строили. Или это уже ваше влияние, Павел? Валерий Макаров: Мы ещё в СМУ строили уникальные объекты. Дом Советов, плавательный бассейн, радиотелецентр. Жильё, в принципе, достаточно несложный вид строительства. А гостиницы — новый тренд, тем более очень актуальный для Калининградской области. Павел Макаров: Есть запрос на гостиницы. На побережье покупают инвестиционные квартиры, инвесторы хотели бы получать с них доход, но при этом не иметь головной боли. Мы решили создать свою управляющую компанию, которая занималась бы сначала нашими объектами, а потом мы могли бы представлять реальный продукт под нашим управлением. Привлекаем партнёров, профессионально занимающихся подобными услугами, и пока переправляем клиентов на них, но в будущем мы бы хотели иметь возможность такую услугу оказывать.