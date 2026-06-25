В районе улицы Фрунзе в Калининграде хотят построить новые парковки

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В районе улицы Фрунзе в Калининграде хотят создать дополнительные парковки. Об этом глава администрации города Елена Дятлова рассказала во время выездного совещания в четверг, 25 июня.

По словам сити-менеджера, в этой части города много организаций, куда регулярно приезжают калининградцы. Припарковаться у бывшего здания администрации Ленинградского района, женской консультации, института развития образования и у других учреждений сложно. Мест, по словам главы администрации, «крайне мало». В мэрии рассматривают возможность обустроить стоянки на территории между улицами Грига, Пионерской и Томской.

«У наших коллег-дорожников есть концепция, просто мы не смогли положить это в бюджет этого года», — сказала Дятлова.

Сейчас идёт обустройство тротуаров напротив здания «Кройц-аптеки». Это позволит быстро добираться с Фрунзе через улицу 1812 года на Московский проспект. По словам Дятловой, территорию планируют приводить в порядок комплексно, чтобы людям было удобнее ходить к остановкам, школам и социальным учреждениям.