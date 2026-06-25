В муниципалитетах Калининградской области стартовало голосование за проекты инициативного бюджетирования

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Это не просто опрос, а реальный инструмент гражданского участия, который позволяет каждому совершеннолетнему жителю напрямую влиять на то, как будет меняться инфраструктура округа в ближайшем будущем.

С 19 мая по 16 июня все желающие жители региона могли предложить свои собственные идеи по улучшению инфраструктуры через платформу обратной связи портала «Госуслуги». Этот этап показал высокую активность и неравнодушие людей: на конкурсный отбор поступило 57 заявок от жителей Багратионовского, Балтийского, Гвардейского, Гурьевского, Гусевского, Зеленоградского, Краснознаменского, Ладушкинского, Мамоновского, Пионерского, Полесского, Правдинского, Светлогорского, Светловского, Советского, Черняховского, Янтарного округов, а также Калининграда. Благоустроить общественное пространство или придомовую территорию, установить уличную сцену или сделать «кинотеатр под открытым небом», построить тротуар или организовать освещение, а может, отремонтировать лестницу или создать мурал — выбор за жителями каждого из восемнадцати округов.

Проголосовать можно до 9 июля включительно. Принять участие может любой житель, зарегистрированный в вышеуказанных муниципалитетах, достигший 18-летнего возраста, имеющий подтверждённую учётную запись на портале «Госуслуги». Никаких дополнительных справок или личных визитов в администрацию либо МФЦ не требуется — процесс происходит дистанционно. При этом у участников есть возможность увидеть результаты уже в ближайшие месяцы: проекты, набравшие наибольшее число голосов, получат приоритет в региональном конкурсе и могут быть реализованы уже в этом году.

Чтобы ваш голос был учтен, достаточно выполнить три простых шага.

1. Авторизуйтесь на платформе обратной связи портала «Госуслуги», используя свою стандартную учётную запись.

2. Перейдите в соответствующий раздел, который называется «Инициативные проекты» с пометкой «Местные» — там вы увидите полный перечень заявок, прошедших предварительный отбор.

3. Выберите до двух проектов в вашем муниципалитете, которые кажутся вам наиболее значимыми и актуальными.

Каждый житель имеет два голоса, но за один конкретный проект можно отдать только один.

Проект инициативного бюджетирования — это уникальный механизм, который меняет подход к распределению бюджетных средств. Приглашаем вас не оставаться в стороне и не полагаться на соседей. Успейте поддержать важные для округа проекты до наступления финальной даты. Каждый голос важен!

Материал подготовлен в рамках проекта Министерства финансов «Финансовая грамотность и инициативные проекты населения». Дополнительная информация — по телефону горячей линии по вопросам финансовой грамотности (звонок бесплатный) 8 800 555-85-39 или на сайте fingram39.ru.



