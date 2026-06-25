Калининградцы готовы платить почти 30 тысяч рублей за праздник с главным семейным секретом

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Жители Калининграда в среднем готовы потратить 29 998 рублей на гендер-пати — вечеринку, где будущие родители узнают и объявляют пол ребёнка. Об этом, ссылаясь на собственное исследование, сообщает пресс-служба «Авито Услуг» в четверг, 25 июня.

В Северо-Западном федеральном округе такой формат уже воспринимают как семейное событие, а не просто модный тренд. 56% опрошенных видят в нём сакральный смысл: 34% хотят разделить важный момент с близкими, ещё 22% — сохранить тёплые воспоминания о значимом периоде жизни.

Чаще всего торжество проводят в узком кругу. 31% респондентов приглашают только самых близких, 32% собирают семью и друзей — до 15 человек. Вечеринку на 15–30 гостей готовы устроить 7%, выездное мероприятие больше чем на 30 участников — 6%.

На подрядчиках экономят не все: 32% респондентов могут заказать десерт у кондитера, 31% — фотографа или видеографа, 22% — шоу либо спецэффекты. Ещё по 19% готовы привлечь оформителей площадки или ведущего. Самым популярным способом раскрыть секрет остаётся торт с цветной начинкой — его выбрали бы 21%. Дым или пиротехника нравятся 16%, коробка либо воздушные шары с наполнением — 15%. Для 18% формат не принципиален: главное — провести время с семьёй.

По данным аналитиков, интерес к товарам и услугам для гендер-пати за год заметно вырос. Чаще всего стали искать салюты: спрос на них увеличился в 2,5 раза. Фотоуслуги запрашивали на 63% активнее, организацию мероприятий — на 46%, создание «голоса» малыша с помощью ИИ — на 38%, тематический декор — на 33%, воздушные шары — на 27%.