Калининградский янтарь превратили в пышные цветы для выставки во Вьетнаме (фото)

Калининградский янтарный комбинат создал экспериментальную линейку украшений из балтийского камня и фоамирана. Коллекцию показали на выставке EXPO EURASIA VIETNAM 2026 в Хошимине, сообщает пресс-служба предприятия в четверг, 25 июня.
Фоамиран — декоративный полимер, который под воздействием тепла принимает разные формы. Мастера превратили листы материала в пышные цветы, а сердцевину инкрустировали янтарём. Такая основа позволяет делать изделия объёмными, но лёгкими. Самая крупная вещь в серии — брошь диаметром 17 см — весит всего 25 граммов.
Всего на стенде в Хошимине представили около 300 украшений из последних коллекций. Среди них — модели с мехом, поталью и ювелирной сеткой.
«Сочетание янтаря с современными материалами раскрывает этот уникальный камень с неожиданной стороны и показывает возможности отрасли, в том числе на новых рынках. Премьера серии с фоамираном во Вьетнаме — дань местной традиции использовать цветы в качестве украшений. Мы видим большой интерес посетителей выставки к изделиям и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вьетнамскими партнёрами», — отметила замгендиректора комбината Майя Скворцова.
Справка: АО «Калининградский янтарный комбинат» входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех.
На Калининградском янтарном комбинате во время сортировки нашли янтарь с отпечатком доисторического дуба. Рисунок застыл на поверхности камня десятки миллионов лет назад, когда реликтовая смола ещё была вязкой. До наших дней дошёл фрагмент размером 5,8 на 2,1 см.