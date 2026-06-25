Калининградский янтарь превратили в пышные цветы для выставки во Вьетнаме (фото)

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Калининградский янтарный комбинат создал экспериментальную линейку украшений из балтийского камня и фоамирана. Коллекцию показали на выставке EXPO EURASIA VIETNAM 2026 в Хошимине, сообщает пресс-служба предприятия в четверг, 25 июня.

Фоамиран — декоративный полимер, который под воздействием тепла принимает разные формы. Мастера превратили листы материала в пышные цветы, а сердцевину инкрустировали янтарём. Такая основа позволяет делать изделия объёмными, но лёгкими. Самая крупная вещь в серии — брошь диаметром 17 см — весит всего 25 граммов.

Всего на стенде в Хошимине представили около 300 украшений из последних коллекций. Среди них — модели с мехом, поталью и ювелирной сеткой.

«Сочетание янтаря с современными материалами раскрывает этот уникальный камень с неожиданной стороны и показывает возможности отрасли, в том числе на новых рынках. Премьера серии с фоамираном во Вьетнаме — дань местной традиции использовать цветы в качестве украшений. Мы видим большой интерес посетителей выставки к изделиям и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вьетнамскими партнёрами», — отметила замгендиректора комбината Майя Скворцова.

Справка: АО «Калининградский янтарный комбинат» входит в холдинг «РТ-Финанс» Госкорпорации Ростех.