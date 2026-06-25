Калининградские учёные связали нехватку солнца с тревожностью у молодёжи

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Калининградские учёные выяснили, что нехватка солнечного света в регионе может быть связана с обеспеченностью витамином D и психоэмоциональным состоянием студентов. Работу специалистов БФУ им. И. Канта и их коллег опубликовали в журнале «Гигиена и санитария».

В исследовании участвовали первокурсники. У них проверяли содержание витамина D в крови, оценивали тревожность и признаки депрессии, а затем сопоставляли эти данные с многолетними показателями ультрафиолетовой инсоляции в Калининградской области.

По расчётам специалистов, с сентября по март ультрафиолетовое излучение в регионе в среднем в 2,58 раза слабее, чем с апреля по август. Из-за этого большую часть учебного года естественный синтез витамина D оказывается ограничен. Признаки тревоги выявили у 37,1% участников, симптомы депрессии — у 20,1%. В группе с недостаточностью этого вещества первый показатель оказался в 2,5 раза выше второго.

Уровень витамина D в пределах нормы был только у 2,6% обследованных. У большинства студентов выявили недостаточность, дефицит или выраженную нехватку. Чем хуже были результаты анализов, тем чаще у участников отмечали тревогу и признаки депрессии.

«Мы привыкли связывать дефицит витамина D преимущественно с особенностями питания или образа жизни. Однако результаты нашего исследования показывают, что существенный вклад в формирование этой проблемы вносит и окружающая среда», — пояснил руководитель исследования, доктор медицинских наук, доцент Института медицины и наук о жизни БФУ им. И. Канта Андрей Тарасов.

По словам учёных, результаты важны для профилактики среди молодёжи. В регионах с нехваткой ультрафиолета мониторинг витамина D может стать дополнительным инструментом сохранения здоровья студентов.