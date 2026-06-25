Инфляция в Калининградской области замедлилась, но осталась выше российской — ЦБ

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В Калининградской области годовая инфляция в мае замедлилась до 5,89%, но осталась выше средней по РФ. Об этом, ссылаясь на данные Росстата, сообщает Центробанк.

За месяц цены в регионе выросли на 0,26%. Сильнее всего подорожали услуги, умеренно — непродовольственный сегмент, а продукты, напротив, подешевели. Майское замедление в ЦБ объясняют расширением предложения по отдельным позициям — после сезонной корректировки динамика оказалась слабее, чем месяцем ранее.

По стране годовая инфляция в мае составила 5,31%. В Банке России отмечают: услуги продолжают быстро дорожать из-за повышенного спроса. Денежно-кредитную политику регулятор будет выстраивать так, чтобы вернуть показатель к 4%.