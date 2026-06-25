Филиал ада с продолжением: Калининградской области спрогнозировали до +37 после раскалённого воскресенья

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В начале следующей недели в регионе может стать ещё жарче, чем в воскресенье. Об этом пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Расчёты Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды показывают, что в последний день недели воздух в тени может прогреться до +33...+35. В понедельник температура может подняться ещё выше — до +35...+37.

«Рубрика «надеемся, не сбудется». <...> И если для нас столь экстремальная жара пока ещё в прогнозах, то Западная Европа уже несколько дней испытывает на себе историческую волну июньской жары. Так, в центральной Франции вчера днём воздух прогрелся до +44,7 <...>. На десятках метеостанций зафиксированы рекорды максимальных температур», — говорится в сообщении.