Почти без облаков и до +27: прогноз погоды в Калининграде и области на 25 июня

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В четверг, 25 июня, в регионе будет по-летнему тепло, большую часть дня небо останется почти чистым. Об этом пишет телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Утром воздух прогреется до +22…+25, у побережья — до +20…+23. Днём в Калининграде и области ожидается +25…+27, у моря — +22…+24, на Куршской и Балтийской косе — +20…+23.

На западе региона и побережье сохранится практически ясная погода, в континентальной части солнце чаще будет скрываться за облаками. В Краснознаменском, Гусевском, Озёрском и Нестеровском районах местами возможны небольшие кратковременные дожди.

К закату похолодает до +19…+22, к полуночи — до +15…+18. Утром ветер будет преимущественно западным, днём и вечером — западным и северо-западным. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.