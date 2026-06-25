В Прибрежном капитально отремонтируют детское отделение психбольницы

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На ремонт детского отделения психиатрической больницы в Прибрежном выделено порядка 85 млн рублей. Об этом в среду, 24 июня, сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев на прямой линии ЦУР.

Он прокомментировал вопрос одной из жительниц области, когда в отделении будет наведён порядок. По её словам, состояние объекта оставляет желать лучшего.

«Что касается детского отделения психиатрической больницы, то на сегодняшний день проводятся ремонтные работы кровли детского отделения, — пояснил Сергей Дмитриев. — Выделены средства — порядка пяти с половиной миллиона рублей. Работы планируется завершить в этом году. Далее по плану — капитальный ремонт фасада и внутренних помещений. Выделено порядка 80 миллионов рублей на эти работы. И Фондом капитального ремонта проводится разработка проектно-сметной документации для благоустройства территории возле детского отделения».