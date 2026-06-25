С начала года в Калининградской области израсходовали 60% запасов вакцины от клещевого энцефалита

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В Калининградской области вакцина от клещевого энцефалита есть в достаточном количестве. Об этом в среду, 24 июня, сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев на прямой линии ЦУР.

«За счёт средств регионального бюджета в 2026 году закуплено порядка 25 тысяч доз вакцины, — сказал глава ведомства. — Это и детская, и взрослая вакцина на вакцинацию и проведение ревакцинации. Примерно 15 тысяч вакцинаций уже проведено. И примерно около 10 тысяч доз вакцины на сегодняшний день есть в медицинских организациях».

Сергей Дмитриев также рассказал, какова ситуация с вакциной от ветряной оспы и других заболеваний, в том числе для детей: «Вакцинация проводится по эпидпоказаниям. Вакцина также имеется в медицинских организациях и на складе. По другим наименованиям — в зависимости от возраста. Для детей вся вакцина есть в наличии».

Препараты для прививок по календарю вакцинации приобретаются за счёт федерального бюджета. Если вакцинация проводится по эпидпоказаниям, их оплачивают из региональной казны.

Сергей Дмитриев разъяснил порядок вакцинации: «В соответствии с национальным календарём прививок дети приглашаются и специалисты-педиатры медицинских организаций ведут учёт. То же самое и взрослое население. Если это в рамках показаний, то необходимо обратиться в медицинскую организацию, где уже будете направлены на проведение вакцинации».