Миллионы призов за покупки: «Пятёрочка» запустила летнее «Призумие»

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В торговой сети разыграют смартфоны, приставки и 200 тысяч рублей.

Торговая сеть «Пятёрочка» запустила масштабную акцию «Призумие», которая продлится с 23 июня по 24 августа 2026 года во всех регионах страны, включая Калининградскую область.

Прямо в мобильном приложении покупателей ждёт целая игровая вселенная, где можно получить специальные карточки и миллионы разных наград — от скидочных промокодов до техники.

Главная особенность «Призумия» — свобода выбора. Здесь нет единственного сценария участия: можно собирать коллекции, играть в «Карточный бой», копить очки на гарантированные подарки или участвовать в розыгрышах суперпризов.

Как начать играть и получать призы?

1. Заберите «Приветственный пакет наград»: откройте раздел «Призумие» в приложении «Пятёрочка» и получите первые бесплатные подарки.

2. Делайте обычные покупки: каждые 650 рублей в чеке (с картой «Х5 Клуба») принесут вам специальные коллекционные карточки и скидки.

3. Покупайте онлайн: при заказе от 650 рублей с сервисом «Пятёрочка Доставка» вам подарят редкую карту для боёв, промокоды и шанс выиграть отдельный суперприз — 200 000 рублей.