Миллионы призов за покупки: «Пятёрочка» запустила летнее «Призумие»

В торговой сети разыграют смартфоны, приставки и 200 тысяч рублей.
Торговая сеть «Пятёрочка» запустила масштабную акцию «Призумие», которая продлится с 23 июня по 24 августа 2026 года во всех регионах страны, включая Калининградскую область.
Прямо в мобильном приложении покупателей ждёт целая игровая вселенная, где можно получить специальные карточки и миллионы разных наград — от скидочных промокодов до техники.
Главная особенность «Призумия» — свобода выбора. Здесь нет единственного сценария участия: можно собирать коллекции, играть в «Карточный бой», копить очки на гарантированные подарки или участвовать в розыгрышах суперпризов.
Как начать играть и получать призы?
1. Заберите «Приветственный пакет наград»: откройте раздел «Призумие» в приложении «Пятёрочка» и получите первые бесплатные подарки.
2. Делайте обычные покупки: каждые 650 рублей в чеке (с картой «Х5 Клуба») принесут вам специальные коллекционные карточки и скидки.
3. Покупайте онлайн: при заказе от 650 рублей с сервисом «Пятёрочка Доставка» вам подарят редкую карту для боёв, промокоды и шанс выиграть отдельный суперприз — 200 000 рублей.
Большой подарок в обмен на карточки
Для тех, кто любит собирать коллекции, есть 12 тематических наборов карт, среди которых «Выпечка», «Напитки», «Футбольная», «Готовая еда», «Выручай-коллекция» и другие. За их сбор начисляются очки, которые обмениваются на подарки из «Витрины призов». Например, бытовую технику, подписки, сертификаты и купоны на скидки.
В мини-игре «Карточной бой» вам нужно использовать свои карты для битв с виртуальными соперниками. Победы открывают новые уровни «Ленты наград». Кроме того, владельцы карты «Апельсин» получат в два раза больше подарков в специальном режиме «Апельсиновый максимум».
За покупку товаров-партнёров на сумму от 200 рублей выдаются дополнительные пакеты наград.
Какие подарки можно выиграть?
В акции нет проигравших — в каждом пакете есть скидочный купон. А накопленные за игру очки можно потратить двумя способами:
1. Забрать гарантированный подарок из «Витрины призов» — подписки, промокоды, сертификаты или технику.
2. Принять участие в еженедельном розыгрыше суперпризов. Среди них — новые смартфоны, игровые консоли, путешествия и денежные призы до 200 000 рублей.
Для участия достаточно открыть раздел «Призумие» в мобильном приложении «Пятёрочка» и забрать свой первый пакет наград.
Информацию об организаторе мероприятия, о правилах его проведения, сроках, количестве призов или выигрышей по результатам такого мероприятия, месте и порядке их получения можно уточнить на сайте.