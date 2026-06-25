В Калининградской области в мае подешевели товары для ремонта

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В Калининградской области в мае 2026 года ряд непродовольственных товаров заметно подешевел, несмотря на общий рост потребительских цен. По данным Калининградстата, за месяц они увеличились на 0,3%, а с начала года — на 3,1%.

Наиболее заметное снижение зафиксировано на материалы для ремонта. Так, древесностружечные и ориентированно-стружечные плиты подешевели на 6,85%, виниловые обои — на 4,32%.

Такая же тенденция наблюдается по ряду других товаров. Цена на обручальные золотые кольца уменьшилась на 3,99%. Батарейки типа АА стали дешевле на 3,17%, а смарт-часы — на 2%.

Среди товаров первой необходимости снизились цены на шампуни — на 3,23%. Жидкие средства для стирки подешевели на 1,52%. В то же время зубная паста подорожала на 2,24%, а туалетное мыло — на 2,01%.

На фармацевтическом рынке также наблюдалось снижение цен на ряд препаратов. Среди лекарств, не входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших, подешевели нафазолин (-2,22%), цитрамон (-2,13%), пенталгин (-1,57%) и римантадин (-1,31%). При этом средний рост цен в этой категории составил 0,67%.

Среди жизненно необходимых препаратов дешевле стали амлодипин (-3,22%), аторвастатин (-2,28%) и амброксол (-2,18%). В целом цены на лекарства этой группы выросли лишь на 0,15% за месяц.

Одновременно отдельные товары показали заметный рост цен. Больше всего подорожали рубашки для школьников (+4,66%), скутеры и мотоциклы без коляски (+4,49%), а также роботы-пылесосы (+4,07%). Среди лекарств наиболее существенный рост отмечен у кеторолака (+4,38%), валидола (+4,17%) и валосердина (+3,89%).