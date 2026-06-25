В эту субботу в Калининградской области отметят День молодёжи

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининград — город с насыщенной культурной жизнью. 27 июня «Ростех Арена» станет центром притяжения молодёжи в регионе! Гостей ждут открытые лекции, маркет молодых, спортивные испытания и командные игры, встречи с героями, выступления популярных артистов и многое другое.

Концепция этого года строится на трёх фундаментальных смыслах:

Мечта России

Мы раскрываем горизонты возможностей в науке, технологиях и образовании. Мечтайте смело, а мы покажем траектории для вашего профессионального роста!

На площадке «Мечта» вас ждут: мастер-классы, викторины, научно-популярные форматы, розыгрыши, лазертаг и регби.

Гордость России

Мы видим настоящих героев нашего времени — профессионалов и наставников. Труд, служение и личный вклад каждого создают величие государства. Нам есть кем и чем гордиться!

На площадке «Гордость» вы сможете посетить: выставки, ярмарки, спортивные соревнования, ярмарку добра, мастер-классы по ГТО, капоэйре, воздушной гимнастике и управления первыми транспортными средствами.

Единство России

Наша страна — это уникальный калейдоскоп культур и традиций. Через уважение к своим корням и открытость друг другу мы строим устойчивое и сильное общество.

На площадке «Единство» гости праздника станут частью фестивалей национальных культур и семьи, включающих творческие мастер-классы, активный отдых, национальный колорит, а также лекции от экспертов общества «Знание», поэтические чтения.

Вечером, с 18:00, на главной сцене Дня молодёжи — 2026 «Молодость России» выступят известные артисты: Анна Романовская и Слава Марлоу.



Вход на мероприятие свободный, но желательна предварительная регистрация на мероприятие. Регистрация нужна для получения программы, чтобы поучаствовать в специальных активностях, узнать обо всех мероприятиях праздника.

Мероприятие реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) в рамках реализации федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети».