Синоптики: море у берегов Калининградской области прогрелось до +19

На фоне тёплой погоды Балтийское море у побережья региона продолжает прогреваться. Об этом, ссылаясь на данные Гидрометцентра, сообщает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Балтика продолжает прогреваться. <...> За вчерашний день у побережья температура воды около +17...+18°С, на юго-западе (Балтийская коса) местами уже до +19°С», — говорится в сообщении.
Выходные в регионе могут пройти с экстремальной для июня жарой. По расчётам сразу трёх метеорологических моделей, в воскресенье воздух прогреется примерно до +33...+35 в тени.