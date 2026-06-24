«Балтику» ждёт тяжёлый старт: опубликован календарь нового сезона Премьер-лиги

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Калининградская «Балтика» начнёт сезон Российской премьер-лиги 2026/27 выездным матчем против ЦСКА. РПЛ опубликовала на своём сайте календарь нового чемпионата.

Игры стартового тура пройдут с 24 по 27 июля. Точные даты и время поединков лига объявит позднее.

Первый домашний матч на «Ростех Арене» калининградцы проведут во втором туре — с 31 июля по 3 августа. Соперником «Балтики» станет московское «Динамо».

В третий игровой день команда сыграет на выезде с «Крыльями Советов». Этот матч запланирован на 7–10 августа. В четвёртом туре «Балтика» примет дома московский «Спартак». Встреча должна пройти 14–17 августа.

Зимняя пауза в чемпионате начнётся после 17 встреч, которые завершатся 4–7 декабря. Возобновится сезон в конце февраля 2027 года. Завершить турнир планируют 29 мая.

Стартовые матчи «Балтики» в РПЛ-2026/27