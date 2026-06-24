После жалоб на «облепиховый чай» и ржавчину из крана в Калининградской области появится своя программа «Чистая вода»

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В Калининградской области появится своя программа «Чистая вода». Об этом губернатор Алексей Беспрозванных заявил во время прямого эфира во вторник, 23 июня.

Тему подняли после жалоб жителей на качество воды в муниципалитетах. По словам главы региона, проблему решили не везде.

«Ранее была такая программа федеральная «Чистая вода». Она, к сожалению, закончилась. Но своим распоряжением я формирую новую сегодня программу. Она региональная будет "Чистая вода"», — сказал Беспрозванных.

Губернатор отметил, что власти провели инвентаризацию почти по всей области. Сразу закрыть все вопросы не получится: средств на это пока нет. Начнут с самых проблемных адресов.

«Обязательно через каждого главу муниципалитета на сайте вывесим приоритетные адреса и участки, где мы это будем делать», — заявил глава области.