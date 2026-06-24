В Калининградской области число семей, получающих субсидии на «коммуналку», выросло на 10%

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области в 2025 году заметно выросло число получающих субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. По данным Калининградстата, если в начале года такую поддержку имели 12 тыс. семей, то к концу года их количество достигло 13,2 тыс. — это на 10% больше.

Наиболее заметно этот показатель увеличился в первом полугодии — до 12,7 тыс. После небольшого снижения к концу девяти месяцев до 12,5 тыс. он вновь пошёл вверх и по итогам года достиг максимального значения.

Одновременно вырос и размер выплат. Среднемесячная субсидия на оплату ЖКУ в расчёте на одну семью составила 1,6 тыс. рублей. По сравнению с 2024 годом она увеличилась на 277 рублей, или на 20,9%.

Рост стал самым значительным за последние годы. Если в 2024 году средняя субсидия составляла 1 323 рубля, то в 2025-м она не только компенсировала предыдущее снижение, но и достигла максимального уровня за минувшие пять лет.

Увеличился и средний объём поддержки на одного получателя. В 2025 году он составил 660 рублей в месяц против 611 рублей годом ранее. Рост достиг 49 рублей, или 8%.