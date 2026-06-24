81 год числился пропавшим: в Калининградской области нашли лётчика, погибшего в бою в апреле 1945-го (фото)

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Калининградские поисковики установили судьбу военного лётчика, погибшего 81 год назад в боях на территории области, и передали его останки родственникам. Об этом пресс-служба регионального правительства пишет в среду, 24 июня.

Александр Машковцев погиб 13 апреля 1945 года во время Восточно-Прусской наступательной операции. По архивным данным, после прямого попадания вражеской зенитки капитан несколько километров вёл горящий самолёт в сторону позиций советских войск, до последнего пытаясь удержать машину. Штурмовик потерял управление и вошёл в штопор. Командир и его воздушный стрелок Павел Михеев погибли на месте. До этой весны экипаж официально считался пропавшим без вести.

Останки лётчика нашли в Зеленоградском округе. Вместе с боевыми наградами их передали родственникам у мемориала 1 200 воинам-гвардейцам в Калининграде. Церемония прошла с воинскими почестями, капитана проводила рота почётного караула Балтийского флота.

«Ещё один герой найден, и его останки мы передаём семье. Он отдал жизнь за свою Родину, за свой народ, за нас здесь живущих. Калининградская земля полита кровью русского солдата, и поэтому память должна жить в наших сердцах», — сказал председатель Заксобрания региона Андрей Кропоткин.

Губернатор Алексей Беспрозванных отметил, что спустя 81 год после боёв за Восточную Пруссию защитник Отечества вернётся на родину — в Кировскую область. По словам главы региона, особенно символично, что это происходит в год 80-летия Калининградской области.

Племянница лётчика Елена Шатунова поблагодарила участников поисковой операции. Женщина рассказала, что теперь семья сможет похоронить Александра Машковцева на родной земле — рядом с его матерью, братом и сестрой.