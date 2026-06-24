«Отнеситесь с пониманием»: Беспрозванных объяснил запрет дайвинга на Балтике

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Запрет на дайвинг в Балтийском море ввели из соображений безопасности. Об этом заявил губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных во время прямого эфира во вторник, 23 июня.

Один из жителей спросил главу региона, на каком основании ограничили погружения. Беспрозванных ответил, что мера временная.

«Уважаемые друзья, сегодня такая ситуация, когда под видом дайвинга можно сделать всё что угодно. Поэтому пока этот запрет введён так же, как и запрет на беспилотные средства, поэтому здесь прошу относиться с пониманием», — сказал губернатор.

По словам главы региона, власти могут пересмотреть ограничение, когда ситуация будет другой.

«Как только будет понимание, что его нужно отменить, то, пожалуйста, это обязательно сделаем», — добавил Беспрозванных.