«Платон объединил нас всех»: сбор на операцию для 5-месячного калининградца закрыли с помощью читателей «Клопс»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Маленькому калининградцу Платону Буту, который родился с редкой патологией, косточки его черепа срослись раньше времени, в начале июля предстоит операция. Дата уже назначена, а необходимую сумму удалось собрать в том числе благодаря читателям «Клопс».

Пожертвования принимали на счёт в благотворительном фонде, поэтому мама узнала об этом только спустя несколько дней, когда обновилась страница сайта. Глядя на заветные слова «Сбор закрыт», Инна не могла сдержать слёз.

«Я больше всего не хотела огласки, не хотела просить помощи, не хотела вопросов, комментариев, — признаётся она. — И лишь сейчас я поняла, сколько добрых, отзывчивых, искренних, милосердных людей вокруг меня и моей семьи».

Оперативное вмешательство в московской клинике стоит более 1,14 млн рублей. И вся эта сумма теперь есть в наличии.

Госпитализировать мальчика планируют 2 июля. Хирург рассоединит косточки его черепа и зафиксирует в анатомически верном положении с помощью титановых пластин. Это устранит давление на мозг ребёнка, и он сможет полноценно расти и развиваться.

«Я благодарна каждому, кто не остался в стороне, за вашу помощь и поддержку, за ваши переживания, — говорит Инна. — Вместе мы справились и успели. Мне писало огромное количество людей, совершенно чужих людей! Платон объединил нас всех. Он показал мне, что мы не одни. Спасибо!»