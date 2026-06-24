В Калининградской области наблюдают необычное растение — с чешуйками вместо листьев (фото)

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В Калининградской области биологи наблюдают появление очень необычного растения, похожего на гроздь бледно-жёлтых колокольчиков на сочном толстом стебельке. Это подъельник, рассказала «Клопс» доцент БФУ Юлия Гришанова в среду, 24 июня.

Подъельник обыкновенный Monotropa hypopitys из семейства Вересковые не имеет хлорофилла. Его листья редуцированы до прямостоячих чешуек длиной от 10 до 15 миллиметров. Растение-паразит получает питание от деревьев, используя посредника — гриб трихолома.

«Это микогетеротроф, да к тому ж эпипаразит*, — объяснила учёная, — который через грибы, образующие эктомикоризу с хвойными (иногда лиственными) деревьями, получает необходимые вещества (углеводы) для жизнедеятельности».

Интересно, что учёные второй год подряд видят его на одном и том же месте в Краснознаменском районе. Вообще же вид распространён по всей области.

«Цветы подъельника опыляются насекомыми (шмелями), которым в качестве вознаграждения предлагается нектар», — подытожила биолог.