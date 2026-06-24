Министр здравоохранения региона назвал два способа попасть на приём к узким специалистам и предельный срок ожидания

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В министерстве здравоохранения Калининградской области надеются, что новая поликлиника на Олега Кошевого в Калининграде поможет разгрузить поликлинику больницы на Летней. Об этом в среду, 24 июня, сообщил министр здравоохранения региона Сергей Дмитриев на прямой линии ЦУР.

Комментируя жалобы калининградцев на то, что в поликлинике ЦГКБ невозможно получить талоны к узким специалистам, глава ведомства отметил, что она обслуживает более 70 тысяч человек.

«Мы планируем в рамках нацпроектов строительство новой поликлиники на улице Олега Кошевого на 1 100 посещений в смену, которая позволит разгрузить амбулаторное звено ЦГКБ, — подчеркнул Сергей Дмитриев. — Сегодня, чтобы записаться на приём к узкому специалисту, варианта два. Через участкового терапевта по направлению по определению показаний. И если пациент находится на диспансерном учёте, то он без записи, минуя терапевта, попадает к узкому специалисту. Это сделано, чтобы разгрузить и узких специалистов, и уже по показаниям провести специализированный приём».

Глава минздрава рассказал, что такие врачи принимают в консультативном центре Областной клинической больницы.

«Запись либо через электронный канал, либо посредством обращения в медицинскую организацию, — напомнил он. — Если в медицинской организации очерёдность, которая должна составлять не более 14 дней, не справляется с этим потоком пациентов, то они должны быть направлены в другую медицинскую организацию, где есть возможность и есть свободные окна».