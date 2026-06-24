Беспрозванных прокомментировал жалобы на платные шезлонги на балтийском побережье

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Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных не считает шезлонги на балтийском побережье чем-то неуместным. Тему подняли во время прямого эфира во вторник, 23 июня.

Один из вопросов касался Зеленоградского пляжа. Житель пожаловался, что из-за лежаков к морю сложно подойти, и спросил, почему песок «незаконно оккупируют».

Беспрозванных в ответ предложил калининградцам, которые замечают подобные нарушения, сообщать о конкретных фактах.

«То, что там на пляжах есть шезлонги, отдыхают туристы — это неплохо. Но мы — с вами. Поэтому, если где-то что-то незаконно, обращайтесь, мы обязательно с этим разберёмся», — сказал губернатор.